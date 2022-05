Belfiorese, nuovo allenatore per la prossima stagione di Eccellenza: inizia l'era Piuzzi

Sarà Roberto Piuzzi l'allenatore della Prima Squadra della Belfiorese per la prossima stagione 2022/23.

Il nuovo tecnico, descritto dal Club biancazzurro come un profilo di altissimo livello e grande conoscitore di calcio, subentra a Nicola Lonzar, che si è congedato in occasione della cena di chiusura di annata al ristorante The Loft 37 di San Martino Buon Albergo: «Mi complimento davvero con i miei ragazzi e ringrazio ancora la società che mi ha dato questa opportunità. Sono stati due anni davvero molto belli, mi sono trovato benissimo e per cui non mi resta che augurare il meglio. Non proseguirò per un nuovo progetto a cui ho voluto aderire, ma sono davvero dispiaciuto di lasciare questo gruppo. Sono certo che ci sarà occasione per rivederci, nel frattempo faccio un "in bocca al lupo" e ringrazio ancora di tutto!».

Piuzzi inizia la sua carriera di calciatore approdando nel Settore Giovanile del Chievo Verona, prima di esordire in C1 a soli 17 anni. Dopodiché, molta Serie D in varie piazze titolate come quelle di Valdagno, Arzignano, Poggese e Legnago. Una volta ritirato, parte ad allenare i Giovanissimi del Leodari, passando agli Allievi del Sona Mazza per poi salire alla guida della Prima Squadra rossoblù in Promozione. Da qui parte l'avventura nei dilettanti percorrendo le tappe di Lugagnano, Chiampo, Casaleone, San Martino Speme e Caldiero, formazione con cui vince il girone di Promozione sbarcando in Eccellenza. A questo punto, l'amico Nicola Corrent lo chiama come secondo alle giovanili dell'Hellas Verona, il primo anno con l'Under 17 e poi nella Primavera. In questi ultimi anni ha vissuto ad un passo dal mondo professionistico, venendo a contatto con l'ex allenatore gialloblù Ivan Juric.

Queste le sue prime parole da neo-mister della Belfiorese: «La sensazione iniziale che ho percepito dall'ambiente è stata quella della serenità. Mi hanno colpito la semplicità e le idee chiare dei vertici dirigenziali, aspetti a me molto cari e consueti non solo nel mondo del calcio ma anche nella vita di tutti i giorni. Non ci ho pensato più di tanto nell'accettare l'incarico. Ringrazio ancora il Presidente Mosele per l'opportunità ed il mio elogio va soprattutto al ds Cucchetto, che con tenacia mi cercava già da qualche stagione ed ora finalmente le nostre strade si sono incontrate».