Belfiorese, che colpo: ufficiale l'accordo con Nizzetto

Colpo ad effetto per la Belfiorese.

La società del presidente Giuseppe Mosele, tramite il proprio sito, ha infatti reso ufficiale l'accordo raggiunto con Luca Nizzetto, trequartista classe '86 che vanta più di 450 presenze tra Serie B e C. Un innesto concretizzato dal direttore sportivo, Mirko Cucchetto, che si è assicurato le prestazioni di un ex professionista ed un calciatore di indiscusso spessore per la categoria di Eccellenza. Inizialmente data per certa la sua permanenza al Vigasio, con tanto di annuncio di rinnovo, è arrivato invece il suo passaggio a sorpresa alla formazione biancazzurra. Nizzetto raggiungerà così il fratello minore, Marco, già senatore della squadra del nuovo tecnico Roberto Piuzzi.

Assieme al suo sono già stati annunciati altri due arrivi. Il primo è quello di Mattia Pennacchio, attaccante classe 2000, l'ultima stagione nelle file del Montecchio Maggiore con cui ha ottenuto una fantastica promozione in Serie D al termine dei play-off nazionali. L'ultima novità, invece, è rappresentata dall'approdo del difensore Nicola Ferrarese, giunto dal San Martino Speme con cui ha appena concluso il campionato di Serie D.