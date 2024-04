Atalanta-Hellas Verona: le probabili formazioni

Alle 20.45 l'Hellas Verona è chiamato ad una sfida davvero complicata sul campo dell'Atalanta. Mister Baroni deve rinunciare a Cruz e Duda per infortunio e Serdar per squalifica, ma ritrova Magnani. Possibile chance dal primo minuto per Dani Silva.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Pasalic, Ederson, Hateboer; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Dani Silva; Suslov, Folorunsho, Noslin; Bonazzoli. All. Baroni.