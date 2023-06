Andrea Bais e Maria Elena Palmisano vincono la 16esima Alé La Merckx

La 16esima edizione della Granfondo Internazionale Alé La Merckx ha chiuso oggi, 11 giugno, il lungo weekend di grande ciclismo veronese, con la vittoria nel percorso lungo del trentino Andrea Bais e della leccese Maria Elena Palmisano.

Grande l'affluenza di pubblico e di appassionati di ciclismo, arrivati a Verona da ogni parte del mondo (i più lontani addirittura dallo Sri Lanka). Si sono iscritti 1.580 atleti, ma questa mattina alla partenza sotto l'orologio tra Piazza Bra e Corso Porta Nuova si sono presentati ufficialmente in 1.260.

Tante le celebrità del mondo del pedale, tra cui diversi rappresentanti dei team World Tour di cui Alé, main sponsor dell’evento, è partner. Dalla maglia ciclamino del Giro d’Italia 2023 Jonathan Milan, al campione italiano in carica Filippo Zana, al neozelandese Laurence Pithie fino a Sonny Colbrelli, Adriano Malori e tanti altri.

Grande soddisfazione traspare dalle parole di Alessia Piccolo, amministratrice di Apg, a cui Alé fa capo, e organizzatrice della granfondo internazionale veronese. «La granfondo Alé La Merckx è un evento che implica tanta passione, impegno e fatica per tutto l’anno, ma viene ricompensato dall’enorme riconoscimento che i tantissimi appassionati ci tributano con la loro presenza - ha dichiarato - Voglio ringraziare di cuore e ancora una volta la città di Verona per il grande supporto e l’incredibile opportunità di poter accogliere i quasi 2.000 appassionati, tra ciclisti e loro famiglie, nello splendido salotto di Piazza Bra».

Partita questa mattina alle 7,45, la granfondo internazionale Alé La Merckx prevedeva due percorsi: uno lungo di 138 chilometri e 3.230 metri di dislivello, e uno medio di 84 chilometri e 1.640 metri di dislivello.

La novità di quest'anno è stata il cambio di tracciato per il circuito principe. Rispetto al vecchio, infatti, i ciclisti da Erbezzo hanno deviato verso Bosco Chiesanuova, dirigendosi verso il passo del Branchetto. Qui hanno affrontato una serie di salite, discese e falsipiani, fino all’ultimo tratto a circa 2 chilometri dalla cima, con una pendenza massima dell’11%. Dopo il passo del Branchetto, Cima Coppi della granfondo, il circuito procedeva verso Velo Veronese, Roverè Veronese e Cerro Veronese. In prossimità di Grezzana il percorso si è poi ricollegato al circuito tradizionale. Invariato l'arrivo, sia per la mediofondo sia per la granfondo, sempre sulla celebre salita delle Torricelle.

«Questa è la mia prima vittoria stagionale - ha commentato a fine gara Andrea Bais - Mi è piaciuto molto questo nuovo percorso lungo della Alé La Merckx e poi è sempre una di quelle gare organizzate al meglio. Io vengo dal Trentino, quindi è quasi una gara di casa, e torno sempre volentieri a Verona. Poi, la partenza da Piazza Bra è bellissima e l’arrivo sulle Torricelle, per quanto duro è sempre spettacolare. Fino al bivio dei percorsi eravamo una fuga di 5-6 persone, dopo sono rimasto da solo con Ferrian; a un certo punto, lui mi ha detto di andare perché non ce la faceva più. Fortunatamente dietro c’erano dei miei compagni che mi hanno aiutato un po’ a prendere vantaggio e sono riuscito ad arrivare da solo».

«La Alé La Merckx è una delle mie gare preferite, questo lo devo dire e anche quest’anno il percorso è stato molto bello anche se è stato un po’ diverso nell’ultima parte, che mi è piaciuta molto comunque - ha detto Maria Elena Palmisano - Ho cercato di andare forte subito, alla prima salita, in modo da fare un pochino di selezione e poi sono andata avanti col mio passo. La vittoria mi fa doppiamente piacere perché al di là della classica, ho fatto un buon tempo. Io guardo molto anche questo: al di là del confronto con gli altri, mi piace molto la sfida con me stessa quindi sono molto contenta, soddisfattissima. Poi l’arrivo in salita per me è il top. Quest’anno ho vinto molto ma intanto mi godo la giornata di oggi che è stata fantastica e ringrazio anche i miei compagni di squadra che sono sempre meravigliosi».