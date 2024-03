Via ai concorsi per l'assunzione di insegnanti: circa 5000 posti a disposizione in Veneto

«Oggi iniziano le prove del concorso per reclutare a tempo indeterminato 44.654 insegnanti su posti comuni e di sostegno. Il nostro obiettivo è dare stabilità al reclutamento, selezionando i futuri docenti anche alla luce della loro attitudine a insegnare, ed è per questo che abbiamo previsto che vi sia, oltre al tirocinio, prima dell’assunzione, anche una lezione simulata al termine del periodo di prova. Il concorso che inizia oggi e le future assunzioni segnano un ulteriore passo avanti per combattere il precariato e per garantire agli studenti un’educazione di qualità, favorendo la continuità didattica», sono queste le parole rilasciate l'11 marzo dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in merito al concorso che riguarda tutta Italia.

In tutto il Paese il numero di posti a bando per la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria sono 15340, per i quali ci sono 69117 candidati, mentre per le scuole secondarie di I° e II° grado ci sono 29314 posti a bando per 303687 candidati.

In entrambi i casi, ogni candidato, sulla base dei titoli posseduti, ha avuto la possibilità di iscriversi a un numero massimo di quattro procedure su base regionale. Per la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria, sono state dunque presentate 115830 domande pe per quella Secondaria 437351.

Guardando ai dati regionali, in Veneto sono state presentate 4312 domande per 1835 posti a bando nelle Primarie e 29292 per 3167 posti a disposizione in quelle Secondarie.

I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta, per stabilire chi si aggiudicherà il bando.