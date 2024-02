Scuola, calano le iscrizioni. Solo sei al liceo del Made in Italy

Il prossimo anno scolastico potrebbe cominciare con quasi 3mila studenti in meno nel Veronese. E la novità del liceo del Made in Italy si è rivelata un flop con pochissime iscrizioni.

L'ufficio scolastico regionale del Veneto ha pubblicato i primi dati sulle iscrizioni all'anno scolastico 2024/2025. I numeri sono aggiornati al 12 febbraio e sono parziali in particolare per quel che riguarda le scuole paritarie. La procedura di iscrizione online era infatti obbligatoria solo per le scuole statali, mentre per le paritarie era facoltativa. È possibile dunque che il dato definitivo delle iscrizioni alle paritarie possa cambiare, mentre le cifre delle iscrizioni alle scuole statali sono più solide e si possono già paragonare con quelle dell'anno scolastico attuale.

È la prima differenza che salta agli occhi è il calo generalizzato della popolazione studentesca. Un calo che interessa tutto il Veneto, ma che colpisce in particolare la provincia di Verona. Solo nelle scuole statali, gli alunni veronesi iscritti alle primarie sono 6.802 (407 iscrizioni in meno in un anno); quelli iscritti alle secondarie di primo grado sono 6.813 (-911 in un anno) e gli iscritti alle secondarie di secondo grado sono 7.224 (-57 in un anno). Il totale degli studenti veronesi è dunque di 20.839, con una diminuzione in un anno di 1.375 unità. E se si aggiunge il dato provvisorio delle paritarie, il calo delle iscrizioni nel Veronese sfiora le 3mila unità (2.926).

Oltre a questo, l'ufficio scolastico regionale ha fornito un dettaglio sulle iscrizioni ai vari indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado. In provincia di Verona, il 48,2% degli studenti si è iscritta ad un liceo, il 38,3% ad un istituto tecnico, il 12,3% ad un istituto professionale ed il rimanente 1,1% ad un percorso triennale in un professionale. A livello regionale, il liceo più scelto è quello scientifico, seguito dal liceo di scienze umane, dal linguistico, dall'artistico e dal classico. Molto male invece il liceo del Made in Italy lanciato dal Governo Meloni, che in tutta la regione ha raccolto solo sei iscrizioni.