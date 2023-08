Regione Veneto rinnova buono libri per studenti delle scuole medie e superiori

L'assessore regionale all'istruzione, alla formazione e al lavoro Elena Donazzan ha annunciato che la Regione Veneto ha approvato il bando 2023/2024 per la concessione del contributo per la fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo e contenuti didattici alternativi a favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e non statali. La cifra messa a disposizione a livello ministeriale per il Veneto è di 6.305.376,10 euro. «Il buono libri è una misura importante per il diritto allo studio che, soprattutto oggi in tempi di rincari consistenti del costo della vita, va garantito in tutti i modi, soprattutto per i ragazzi che vogliono studiare, imparare e costruirsi un futuro pur appartenendo a famiglie con minori mezzi economici - ha dichiarato Donazzan - Lo scorso anno i buoni erogati in base alle domande pervenute sono stati 42.728, in aumento rispetto ai 33.326 erogati nell’anno scolastico 2021-2022».

Nello scorso anno scolastico, le domande pervenute sono state 43.841, delle quali 42.728 ammesse a contributo. L'importo complessivamente erogato ai Comuni del Veneto è stato pari a 6.294.710,35 euro. A ciascun studente beneficiario del contributo per i libri di testo è stato assegnato un contributo massimo di 200 euro (per chi aveva un Isee fino a 10.632,94) o 150 euro (per chi aveva un Isee tra 10.632,95 e 15.748,78).

Nel 2021-2022 le domande finanziate erano state 33.326 per un totale di 5.058.044,47 euro erogati ai Comuni.

Il beneficio economico è concesso per le spese sostenute per l’acquisto o il comodato di: libri di testo indicati dalle istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio; elaborati didattici scelti dalla scuola; ausili indispensabili alla didattica. Sono escluse le spese per l’acquisto di dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico e dotazioni tecnologiche.

Possono richiedere il buono le famiglie degli studenti residenti in Veneto che nell’anno 2023/2024 frequentano: scuole secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie; scuole secondarie di primo o secondo grado non paritarie incluse nell'apposito albo regionale; scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale o percorsi per il conseguimento del diploma professionale.

Possono accedere al buono libri anche studentesse e studenti che, in alternativa alla frequenza della scuola, si avvalgono dell'istruzione parentale.

È inoltre necessario disporre di Isee rientrante in una delle due fasce indicate nel bando: la prima con un Isee fino a 10.632,94 euro o la seconda con un Isee da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro.

La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata unicamente online, attraverso la procedura web attiva sulla piattaforma regionale dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione del Veneto , dal 18 settembre 2023 al 20 ottobre 2023.