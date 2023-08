Farmacie veronesi, servizio garantito anche nel giorno di Ferragosto

Per tutta l’estate e quindi anche in agosto il servizio delle farmacie territoriali alla popolazione è garantito da un’attenta gestione dei turni di Guardia farmaceutica e delle ferie, sempre autorizzati per legge dall’Ulss 9 Scaligera e verificabili nel sito dell’azienda sanitaria.

Il turno di Guardia Farmaceutica della giornata di Ferragosto, che quest’anno cade di martedì e offre quindi la possibilità di formare con il lunedì precedente un ponte festivo, comincia alle ore 9 del 15 agosto per concludersi alle ore 9 del 17 agosto. Quello precedente comincia alle ore 9 di domenica 13 e finisce alla stessa ora del 15 agosto.

«Il cittadino sa di poter contare sulle farmacie di comunità anche durante agosto, il mese in cui tradizionalmente le ferie arrivano al culmine – spiega Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona –. Al servizio già capillare si aggiungono le farmacie aperte in deroga che offrono ulteriore potenzialità di accesso agli utenti.

Le bacheche elettroniche poste davanti a tutte le farmacie sono sempre aggiornate e indicano le farmacie di turno aperte attive non stop di giorno e di notte.

Invitiamo gli utenti che hanno difficoltà di spostamento a prestare attenzione ai cartelli che indicano il periodo di ferie della farmacia di fiducia programmando così per tempo il ritiro dei medicinali prescritti per le terapie croniche. Per tutti, ricordarsi di ritirare eventuali farmaci precedentemente ordinati e in sospeso».

I turni di Guardia Farmaceutica sono reperibili nel sito di Federfarma Verona, sul free press “Pillole” presente nelle 258 farmacie di Federfarma Verona, nelle bacheche esterne alle farmacie, nel sito dell’Ulss 9 Scaligera e sulle testate giornalistiche accreditate che offrono questo servizio.

Federfarma Verona ricorda i cittadini il servizio del Farmaco Pronto al numero di telefono 045 509892 offerto gratuitamente ai cittadini - in orario di Guardia Medica - e che risolve situazioni emergenziali relative alla mancanza di medicinali per pazienti che non possono spostarsi da casa.

«La farmacia è un presidio sanitario sul territorio affermatosi come vitale soprattutto in questi anni pandemici e costituisce un punto di riferimento per il cittadino che ha diritto sempre a ricevere una buona assistenza sanitaria – sottolinea Gianmarco Padovani, vicepresidente Federfarma Verona -, ed è compito della medicina territoriale fornirgliela. Inoltre proprio nella direzione di ampliare le prestazioni delle farmacie, parte integrante della medicina territoriale, va l’evoluzione della cosiddetta Farmacia dei Servizi, riconosciuta dal recente Patto per la Salute come primo presidio sanitario sul territorio, che si mette a disposizione della cittadinanza anche a Ferragosto nel rispetto delle esigenze di salute della comunità».