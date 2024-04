"Cardio 50", controlli gratuiti per prevenire infarti e ictus

A partire dall'8 aprile, al Palazzo della Sanità di Via Salvo D'Acquisto 7 a Verona, e da martedì all’interno dell'ospedale San Biagio di Bovolone, verrà attivato un ambulatorio per l'attività di screening cardiovascolare rivolta ai neocinquantenni.

Lo screening "Cardio 50" si propone di individuare precocemente le persone che presentano fattori di rischio per malattie cardiovascolari e di mettere in atto azioni efficaci per rimuoverli o controllarli, in collaborazione con i medici di medicina generale. L'iniziativa è indirizzata alle donne e agli uomini di 50 anni residenti a Verona. Bovolone, Concamarise e Salizzole, con la prospettiva di estenderla progressivamente all'intero territorio dell'Ulss 9.

Il controllo è gratuito e non occorre l’impegnativa del medico.

Le malattie cardiovascolari, come l'infarto e l’ictus, sono la causa più frequente di morte e invalidità, ma per esse sono possibili interventi preventivi orientati alla correzione dei più importanti fattori di rischio (sedentarietà, fumo, scorretta alimentazione, ipertensione, diabete, ipercolesterolemia).

La segreteria EpiScreenPro dell'Ulss 9 Scaligera invierà una lettera di invito agli uomini e alle donne di 50 anni che non sono già affetti da ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia o malattie cardiovascolari. A chi riceverà l'invito e vorrà aderire allo screening, verranno rilevati glicemia, colesterolemia, pressione arteriosa e parametri antropometrici, e verrà valutato lo stile di vita, proponendo dei percorsi di salute per ridurre il rischio cardiovascolare. L’appuntamento potrà essere spostato (in caso di appuntamento prefissato) o fissato (nel caso di invito senza data e orario di appuntamento) telefonando al numero dedicato 045-6712643 o inviando un'email a cardio50@aulss9.veneto.it, seguendo le indicazioni riportate sulla lettera di invito.