«Consiglio poco convocato e scarse delibere di giunta: l'amministrazione Tommasi non lavora»

«Poche delibere di giunta e consiglio comunale spesso non convocato. E quelle poche volte che si svolge, è animato soltanto dal centrodestra. Insomma, l'amministrazione del sindaco Damiano Tommasi non lavora. È il bilancio desolante della sinistra dopo quasi un anno al governo della città». Questa la denuncia dei consiglieri comunali Anna Bertaia (Lista Tosi) e Nicolò Zavarise (Lega).

Bertaia e Zavarise hanno segnalato che «il consiglio comunale è stato silenziato, messo da parte, viene convocato poco e per una manciata di ore. Gravissimo, trattandosi del parlamentino della città, cioè dell’organo democratico dove anche noi della minoranza di centrodestra possiamo far sentire la voce dei cittadini».

«I veronesi - hanno detto Bertaia e Zavarise - devono sapere che nonostante la nostra città abbia delle forti criticità ed emergenze da risolvere, in primis insicurezza, baby gang, furti, vandalismo, degrado, sporcizia, traffico, l'amministrazione Tommasi silenzia il consiglio comunale, che per intere settimane non viene neppure convocato e quelle poche volte che si riunisce fa il minimo sindacale per un paio di ore, per lo più grazie al lavoro delle sole minoranze di centrodestra, che presentano mozioni, domande d’attualità, interrogazioni e ordini del giorno, gli unici strumenti che abbiamo per portare all’attenzione della maggioranza i problemi della città. Mentre dalla maggioranza poco o nulla, delibere di giunta che si contano sulle dita di una mano e certamente non su temi rilevanti. L’amministrazione non si confronta con la minoranza, ma non prende nemmeno atto delle gravi questioni sollevate e non provvede rassicurando i cittadini».