Cinque anni fa il referendum sull'autonomia, Zaia: «Ora non ci sono più alibi»

Domani è il 22 ottobre 2022. Domani saranno dunque passati cinque anni dal referendum con cui i veneti votarono a favore dell'autonomia. Cinque anni, di cui due di piena pandemia di Covid-19, ma anche cinque governi che non hanno dato risposta alla richiesta di maggiore competenze da parte della Regione Veneto.

«Ora però non ci sono più alibi». A dirlo, a Venezia Today, è stato il presidente della Regione Luca Zaia a margine della cerimonia di avvicendamento al comando della guardia di finanza del Veneto. «Questi cinque anni non sono passati inutilmente, perché abbiamo fatto i compiti per casa - ha spiegato Zaia - Abbiamo affrontato il tema giuridico delle singole 23 materie e la ricaduta nel nostro territorio. L'operazione è pronta».

L'autonomia, però, dovrà passare attraverso il nuovo esecutivo in fase di formazione a Roma. E proprio dal nuovo governo, Zaia non ammette più scuse. «L'esecutivo che si sta insediando - ha aggiunto il presidente della Regione Veneto - ha le forze politiche che hanno sostenuto il referendum. Bisogna dare risposta ai 2 milioni e 273mila veneti che hanno votato. Non ci sono scuse, bisogna arrivare al risultato». Un risultato che per Zaia non è né più né meno che «l'applicazione della Costituzione, e se qualcuno ha cambiato idea - ha concluso - dovrà chiedere che la Costituzione diventi centralista e non federalista come oggi».