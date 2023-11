Tosi: «Con la Strada di Gronda, Tommasi ha sepolto il traforo delle Torricelle»

«Tommasi seppellisce definitivamente e ufficialmente il traforo delle Torricelle». Ne è convinto il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi, scettico nei confronti di un Comune di Verona convinto che ci siano risorse per finanziare sia il traforo sia la Strada di Gronda.

È stato proprio l'accordo trovato dal Comune con Autostrada A4 e Ministero dei Trasporti per la Strada di Gronda a riaccendere il dibattito politico locale sul traforo. L'infrastruttura che collegherà la Tangenziale Sud con la bretella T4-T9 sarà finanziata con una parte dei 53 milioni di euro messi da parte da Autostrada Brescia-Padova per il traforo. In questo modo, però, secondo Tosi è stata privilegiata una nuova strada «non prioritaria poiché a sud c’è già una tangenziale e sarà anche realizzata la quarta corsia autostradale», a discapito del traforo, «opera indispensabile per la viabilità a nord della città», ha aggiunto il deputato di Forza Italia.

E la scelta ormai sembra fatta, perché in base a quanto rivelato da Tosi «l'autostrada Brescia-Padova ha già inviato al Comune di Verona 10 milioni» dei 53 accantonati per cofinanziare il traforo. «E se il Comune ha già ricevuto 10 milioni per finanziare il progetto della Strada di Gronda, è evidente che per il traforo non rimane più nulla», ha aggiunto Tosi.

«Proprio perché A4 ha già pronto un piano finanziario per costruire la quarta corsia sulla Brescia-Padova, opera che ci vede assolutamente favorevoli, a maggior ragione la Strada di Gronda non era prioritaria - ha concluso l'ex sindaco - Tommasi, dunque, tra quattro anni lascerà una città totalmente sbilanciata sul piano infrastrutturale: da un lato la zona sud di Verona che avrà otto corsie percorribili tra Strada di Gronda, autostrada e Tangenziale Sud. Dall’altro la zona nord che rimarrà sguarnita, senza traforo e con le uniche direttrici per arrivarvi che resteranno Ponte Pietra, Via Mameli e la strada collinare delle Torricelle».