Nominati dal sindaco i nuovi amministratori degli enti comunali: «Rispettati il merito e la parità di genere»

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha nominato i nuovi componenti degli organi amministrativi e di controllo di importanti enti, aziende ed istituzioni del territorio scaligero. Le nomine, sottolinea una nota di Palazzo Barbieri, sono avvenuto «nel pieno rispetto della parità di genere». Alcune presidenze, come da rispettivi statuti, saranno invece individuate «dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione».

Come per la formazione della giunta comunale, evidenzia ancora la nota del Comune di Verona, anche per gli enti comunali «il metodo è basato sul principio di valorizzazione del merito e delle competenze». Sono state cioè individuate le persone «adatte a ricoprire i diversi incarichi». Queste le nomine:

Bacino Imbrifero Montano-BIM: Elisa Dalle Pezze componente del Consiglio di amministrazione

componente del Consiglio di amministrazione Fondazione Atlantide: Alberto Butturini componente del Consiglio direttivo

componente del Consiglio direttivo Fondazione ‘Destination Verona e Garda Foundation’: Francesca Simeoni componente del Consiglio di amministrazione ma per statuto assumerà la carica di vicepresidente

componente del Consiglio di amministrazione ma per statuto assumerà la carica di vicepresidente AmiaVr New.Co: Roberto Bechis presidente, Martina Redivo , Francesco Premi . Collegio sindacale: Severino Pasquetto presidente, Giulia Scala , Alessandro Anti (supplenti Gabriella Zoccatelli e Marco Rubini )

presidente, , . Collegio sindacale: presidente, , (supplenti e ) Amt3: Giuseppe Mazza , Emanuela Benedetti , Stefania Zerbato , Massimo Babbi . Mauro Spada in rappresentanza della minoranza. Tra questi l'assemblea sceglierà il presidente.

, , , . in rappresentanza della minoranza. Tra questi l'assemblea sceglierà il presidente. Istituto Assistenza Anziani: Francesco Balbi , Erica Dal Degan , Elena Tobaldo . Anna Leso in rappresentanza della minoranza. Anche tra questi il consiglio di amministrazione nominerà il presidente.

, , . in rappresentanza della minoranza. Anche tra questi il consiglio di amministrazione nominerà il presidente. Agec: Anita Viviani presidente, Franco Dal Bello , Stefania Marini , Giovanni Falduto consiglieri di amministrazione. E in rappresentanza della minoranza Dario Pomari .

presidente, , , consiglieri di amministrazione. E in rappresentanza della minoranza . Bentegodi: Giorgio Pasetto presidente, Sara Avesani , Francesco Todeschini consiglieri di amministrazione. Angelo Lella in rappresentanza della minoranza. Collegio sindacale: Gabriella Zoccatelli presidente, Nicola Gambaretto , Michele Tosadori (supplenti Federico Loda e Paolo Musumeci)

presidente, , consiglieri di amministrazione. in rappresentanza della minoranza. Collegio sindacale: presidente, , (supplenti Federico Loda e Paolo Musumeci) Verona Mercato: Marco Dallamano, Alessandra Salardi e Franca Castellani consiglieri di amministrazione. L'assemblea nominerà il presidente.

«Indicare le persone che guidano le nostre aziende non è solo un impegno ma anche una responsabilità – commenta il sindaco Damiano Tommasi –. Siamo soddisfatti dei professionisti individuati ma anche del metodo seguito, un lavoro collettivo fatto di proposte focalizzate sulle competenze e sull’analisi interna di ciascun ente, delle specificità e delle esigenze che sono diverse in ogni azienda. Abbiamo seguito il principio che valorizza il merito, le competenze e la parità di genere, individuando le persone migliori per questo momento storico attraverso un’attenta analisi delle candidature arrivate».

Lo stesso primo cittadino di Verona Damiano Tommasi ha quindi rimarcato come si sia trattato di «una scelta di squadra condivisa, secondo un metodo che vogliamo portare avanti sempre». Infine, da parte del sindaco un augurio: «Ci aspettano partite importanti, a cominciare dal filobus, per la cui realizzazione serve un’azienda con grande energia e adeguate professionalità. L’auspicio è che la parità di genere non sia più un’imposizione ma una scelta basata sulla bontà delle proposte».