Sinergia tra Comune e terzo settore per affrontare l'emergenza abitativa: «Per la prima volta un tavolo tecnico condiviso»

Nella giornata di lunedì 25 marzo il Comune di Verona ha annunciato ufficialmente l’avvio di un tavolo tecnico permanente dedicato a temi quali l'emergenza abitativa e il disagio sociale, sottolineando poi la volontà di portare avanti «una collaborazione sistematica tra Comune e realtà del terzo settore». Si tratta, riferisce una nota di Palazzo Barbieri, di «un impegno preciso scaturito oggi al termine dell’incontro ufficiale che, su volontà dell’amministrazione, ha riunito tutti i soggetti d’interesse al fine di trovare le soluzioni adeguate in risposta ai problemi in essere».

In base a quanto si apprende, erano presenti al confronto, oltre all’assessore al bilancio Michele Bertucco e al terzo settore Italo Sandrini, anche i rappresentanti delle principali cooperazioni e associazioni del terzo settore che operano nell’ambito dell’emergenza abitativa, esigenza posti letto e distribuzione pasti.

«Dal punto di vista dell’amministrazione comunale - spiega l’assessore Michele Bertucco - abbiamo illustrato quali e quante sono le difficoltà, in ambito economico e logistico, che siamo tenuti a valutare per garantire da una parte la parità di bilancio, e dall’altra il mantenimento di tutti i servizi sociali in essere realizzati dal Comune. Una condizione non facile se si considerano le costanti riduzioni dei finanziamenti effettuate sia a livello statale che regionale. La volontà - precisa Bertucco - è quella di mantenere, cosa mai avvenuta prima, un dialogo aperto e continuo con chi opera sul territorio cittadino in favore delle persone in stato di disagio, per mettere in campo soluzioni adeguate in favore della sussidiarietà pubblico-privato. I temi principali presentati oggi al tavolo, con le relative problematiche, sono infatti collegati alla carenza di posti letto e all’emergenza casa, a cui vogliamo dare risposte e sulle quali ci stiamo impegnando».

L'assessore Italo Sandrini ribadisce: «La volontà è quella di istituire in primis un tavolo permanente dove possano essere trattati i temi collegati non solo all’emergenza casa, ma a tutte le condizioni di marginalità sociale presenti nell’area di Verona e provincia. Sarebbe la prima volta, - aggiunge Sandrini - come è una novità quanto è stato fatto oggi con questo incontro. L’amministrazione si è resa disponibile a costruire insieme a cooperative e associazioni un Piano di attività in grado di agire per migliorare l’emergenza abitativa e le situazioni di disagio sociale».