L'europarlamentare veronese della Lega Paolo Borchia spinge per la produzione di energia nucleare in Italia

«L’Italia non può continuare a dipendere solo dall’import dell’energia e su questo non c’è tempo da perdere. L’indipendenza è essenziale per il futuro del paese altrimenti saremo sempre a traino di altri Stati». A dirlo è l’europarlamentare veronese della Lega Paolo Borchia, tra l'altro coordinatore ID in commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia (ITRE). Borchia ha poi precisato: «Ha ragione il vicepremier Matteo Salvini nel dire che l’obiettivo è di tornare a produrre energia pulita e sicura tramite il nucleare».

L'europarlamentare scaligero Paolo Borchia ha quindi aggiunto: «A fronte di questo, in qualità di relatore ombra sui piccoli reattori modulari (SMR) in commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento europeo sto portando avanti il lavoro sulla "relazione di iniziativa" sui piccoli reattori nucleari, ridotti sia in termini di potenza che di dimensioni fisiche rispetto a quelli tradizionali, meno costosi, più sicuri, maggiormente controllabili, in grado di sviluppare la tecnologia nucleare di nuova generazione».

Sempre secondo Paolo Borchia, infatti, «gli SMR sono strategici per la transizione e creano autonomia energetica per i nostri territori. L’Italia non può perdere questa occasione e isolarsi rispetto ad altre realtà europee. Bene quindi il governo di centrodestra su spinta della Lega sul nucleare, basta temporeggiare», ha l'europarlamentare della Lega.