Povegliano, bilancio di previsione approvato in anticipo: «Un risultato importantissimo»

Poco prima di Natale, l'Amministrazione comunale di Povegliano Veronese ha messo nero su bianco il bilancio di previsione 2024. L'ultima seduta del 2023 del Consiglio comunale si è tenuta nella serata di venerdì 22 dicembre in forma telematica e ha visto l'approvazione, tra i vari atti, del bilancio di previsione per il nuovo anno e le delibere allegate.

Povegliano dunque è stato tra i primi Comuni della provincia a completare la progammazione. «Un risultato importantissimo - spiega Maurizio Facincani, vicesindaco con delega al bilancio - raggiunto grazie ad un intenso lavoro di amministratori ed uffici. Non sappiamo purtroppo ancora quali saranno i contenuti della finanziaria del governo, anche se sono stati prospettati nuovi tagli per gli enti locali. Vigileremo con attenzione, ma grazie all’approvazione del bilancio di oggi sarà possibile iniziare subito da inizio anno con la programmazione e gli investimenti».

Tanti sono i progetti che si dipanano all’interno delle cifre del previsionale per il nuovo anno contenute nel DUP, il documento unico di programmazione. Il bilancio del Comune pareggia entrate e uscite per poco più di 9 milioni e mezzo di euro: per il 2024 l’amministrazione della sindaca Tedeschi intende mantenere il sostegno per la scuola materna paritaria Bressan, per cui sono garantiti nuovamente per l’anno in corso 100.000 di contributo. Sul piano delle assunzioni l’avvicendamento dell’attuale comandante della polizia locale, prossima alla pensione, sarà l’occasione per valutare non uno ma due nuovi ingressi in organico. Quasi 220.000 è la somma destinata alla convenzione per i servizi sociali con Ulss, mentre vengono confermati e rafforzati i servizi legati alla biblioteca, alle scuole, al cimitero comunale, allo spazio mamme e alle famiglie.

«Continuiamo a puntare su transizione energetica ed efficientamento, grazie ai quali abbiamo intercettato i fondi PNRR - precisa il capogruppo di maggioranza Edoardo Cavallini -. Inoltre andremo a completare, con i contributi ottenuti dai bandi di fondazione Cariverona, due progetti: il "Format", legato alla didattica ambientale e "Gocce di comunità", relativo alle comunità energetiche rinnovabili. E a breve inoltre firmeremo il patto di sussidiarietà con alcuni enti del terzo settore per la riqualificazione dell'ex base militare».

È stato annunciato anche un progetto di sicurezza partecipata, che vedrà una indispensabile sinergia con le forze dell’ordine. Inoltre è di fatto quasi pronto e destinato ad un’imminente inaugurazione il Parco della "Crose", dove stanno già sorgendo una piastra polivalente insieme a tanto spazio dedicato a sport e giovani. «Parlano i fatti e raccontano del nostro impegno per continuare a curare il paese dando concrete risposte ai problemi delle cittadine e dei cittadini di Povegliano - sottolinea la sindaca Roberta Tedeschi - Abbiamo sempre avuto come obiettivo quello di elaborare un bilancio fedele al principio di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Questo significa realizzare un modello virtuoso per costruire insieme alla nostra comunità, la Povegliano del futuro».