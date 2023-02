«Serve varco elettronico per rendere effettiva la Ztl nel rione Santo Stefano»

Il consigliere Partito Democratico in prima circoscrizione Andrea Trombini ha presentato un'interrogazione al presidente della circoscrizione Lorenzo Dalai per conoscere le misure che il Comune intende disporre per rendere effettiva la zona a traffico limitato attivata nel rione di Santo Stefano.

«È un intervento che i residenti del rione ritengono necessario - ha spiegato Trombini - Da anni i residenti presentano in ogni possibile circostanza le loro rimostranze perché la ztl a fasce orarie, istituita già da qualche anno, non è mai stata resa stringente dall’introduzione di un analogo sistema di varchi elettronici. Di conseguenza, il traffico automobilistico continua a scorrere come se nulla fosse. A guardar bene, la conformazione del quartiere è tale che sarebbe sufficiente un solo varco con una sola telecamera all’imbocco di Via Madonna del Terraglio, lato Lungadige San Giorgio. Chiedo pertanto di sapere se c'è intenzione di rendere effettiva la Ztl anche in questo rione e se si intende procedere all'installazione di una telecamera di rilevazione degli accessi da collegare al resto del sistema della Ztl cittadina».