Movimento 5 Stelle in Veneto: «Nascono ufficialmente i nuovi gruppi territoriali»

«In Veneto nascono ufficialmente i nuovi gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle ovvero di Venezia, Verona, Padova e Vicenza. La riorganizzazione territoriale coinvolgerà migliaia di persone, rafforzando ulteriormente la nostra presenza in Veneto».

Sono l'Onorevole Enrico Cappelletti e la Senatrice Barbara Guidolin, ad annunciare i cambiamenti nel territorio regionale da parte del M5S. «Si potenzia l'efficacia del processo di consolidamento territoriale intrapreso dal Movimento 5 Stelle. La nostra idea di "cittadinanza attiva" si focalizza in modo esclusivo sulla mobilitazione dei cittadini, sull'instaurazione di contesti politici inclusivi e dinamici, nonché sulla creazione di poli di riferimento destinati a servire l'intera collettività».

I due esponenti del M5S spiegano: «I cittadini saranno chiamati a esercitare consapevolmente i propri diritti e a trasmetterci idee e proposte per perseguire un'azione politica sempre più aderente alle reali esigenze di tutti i cittadini, nessuno escluso.

I coordinatori territoriali procederanno nella convocazione delle rispettive assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei Gruppi territoriali che non saranno meri luoghi in cui la nostra forza politica celebrerà vuote liturgie, come avviene nei partiti tradizionali.

Facciamo i nostri migliori auguri ai nuovi gruppi territoriali veneti - concludono Cappelletti e Guidolin - e a quelli che sono in via di nuova definizione».