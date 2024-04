Italia - Cina, il ministro Tajani apre al dialogo: "Vogliamo promuovere export e Made in Italy"

"C'è voglia di rafforzare gli interscambi commerciali", il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aperto questa mattina, venerdì 12 aprile, in Fiera a Verona, i lavori del Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Cina dove ha incontrato il ministro del Commercio della Repubblica popolare cinese Wang Wentao.

"Il partenariato strategico è il sistema migliore per il dialogo tra due Paesi - ha sottolineato Tajani - noi esportiamo più di quanto importiamo dalla Cina e vedremo cosa si potrà fare per tutelare una crescita armonica, per tutelare i nostri interessi, come la Cina tutela i suoi".

Tajani si è detto soddisfatto: "Il made in Italy piace in Cina ed essendoci oltre un miliardo di persone noi dobbiamo guardare a quel mercato con interesse e trovare il mondo di collaborare dal punto di vista economico-commerciale".

Il responsabile della Farnesina ha sottolineato come l'intento sia quello di "proteggere i traffici marittimi nel Mar Rosso e per rilanciare il partenariato strategico, basato sull’export delle nostre imprese e sulla diplomazia della crescita".

L'impegno assunto oggi è di fissare un incontro di scambio di iniziative tra le Pmi di Cina e Italia, annualmente, e un momento di analisi della situazione ogni sei mesi.