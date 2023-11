Centinaia di veronesi alla manifestazione del Pd a Roma contro la manovra del governo Meloni: «L'alternativa è imminente»

Alle 10.30 e alle 11.30 di questa mattina, sabato 11 novembre, i due Frecciarossa prenotati per l’occasione hanno fatto tappa in una già affollatissima stazione di Roma Termini, consentendo a circa 200 veronesi, un «autentico record per il Pd scaligero» spiegano dal partito, di partecipare alla manifestazione nazionale indetta dal Pd «contro la manovra del governo Meloni e per chiedere le riforme necessarie al paese».

Assieme a rappresentanti delle associazioni, agli iscritti e ai rappresentanti dei Circoli, cittadini e provinciali, tra i veronesi erano presenti il segretario provinciale Franco Bonfante, il segretario organizzativo Riccardo Olivieri, la segretaria cittadina Alessia Rotta, la consigliera regionale Anna Maria Bigon, il capogruppo in consiglio comunale di Verona Fabio Segattini, l’assessore del Comune di Verona Federico Benini.

Stefano Bonaccini, presidente del partito, e la segretaria nazionale Elly Schlein, che hanno tenuto rispettivamente il comizio di apertura e di chiusura della manifestazione, hanno parlato ad una piazza del Popolo gremita, richiamando le «battaglie che il Pd vuole portare avanti con tutte le opposizioni democratiche, per la pace, il salario minimo, la casa, il diritto allo studio», ma anche per affrontare la questione del «dissesto idrogeologico che minaccia i territori italiani» ed «aiutare le popolazioni colpite dalle alluvioni».

Il segretario provinciale dem Franco Bonfante ha commentato: «È stata una bella giornata di democrazia durante la quale abbiamo dato al Paese il segnale chiaro che si può cambiare, che l’Italia può e deve imboccare la strada della giustizia sociale, della sostenibilità ambientale e della lotta alle diseguaglianze. Le storture introdotte o confermate da questa seconda legge finanziaria del governo Meloni, che cominciano a far riflettere anche chi questo governo lo ha votato, possono venire corrette e superate», ha quindi conclso il segretario del Pd veronese Bonfante.