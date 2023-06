Lorenzin: «Più fondi per sanità pubblica e un commissariato di polizia a Legnago»

Legnago e la Bassa Veronese devono rimanere al centro dell'agenda politica, soprattutto su temi come la sicurezza e la sanità. Temi che sono stati al centro della visita di ieri, 26 giugno, della senatrice del Partito Democratico Beatrice Lorenzin. Tra Legnago, Villa Bartolomea e Cerea, la senatrice è stata accompagnata dal segretario provinciale del PD Franco Bonfante, dai segretari dei circoli di zona, dalla consigliera regionale Anna Maria Bigon e dalla segretaria comunale del PD di Verona Alessia Rotta.

Dopo una serie di incontri istituzionali, Lorenzin ha visitato l’ospedale Mater Salutis di Legnago, incontrando i lavoratori e le lavoratrici della sanità pubblica, per valutare le condizioni del sistema sanitario locale. Poi, con Bonfante e Bigon, ha incontrato gli esponenti dei sindacati di categoria.

«Con l'istituzione nel 2017 di un'unica Ulss provinciale, la situazione dell'ospedale di Legnago si è fatta più critica, con una penalizzazione economica del distretto in cui l'ospedale è inserito - ha detto Bonfante - Regione e direzione generale dell'Ulss 9 devono intervenire al più presto su alcuni problemi, come la delocalizzazione del reparto di anatomia patologica, l’accorpamento di salute mentale e serd e il ritardo nella copertura di alcuni ruoli apicali. Un problema gravissimo che riguarda però tutta la Regione sono le liste di attesa, qui aggravate anche da difficoltà di integrazione tra i cup». E la chiosa della senatrice Lorenzin è stata: «Al Mater Salutis di Legnago ho incontrato persone appassionate del proprio lavoro e che curano con abnegazione il proprio ospedale. Bellissimo il reparto di pediatria, così come quello di ostetricia e ginecologia. È un ospedale riferimento per la psichiatria e a questo proposito si segnala il grande fabbisogno di neuropsichiatri infantili e di psichiatri in genere. Come PD diciamo che è arrivato il momento di una manutenzione straordinaria del servizio sanitario nazionale. Abbiamo bisogno di 7 miliardi strutturali per il fondo sanitario nazionale, cifra che si trova nelle pieghe del bilancio dello Stato. Non è una somma impossibile se si pensa alla posta in gioco: garantire l’assistenza sanitaria ai nostri cittadini».

Ed oltre alla sanità, durante la visita di ieri la senatrice Lorenzin ha parlato anche di sicurezza, rilanciando la proposta di un commissariato di polizia nella Pianura Veronese. «Si tratta di un iter lungo, che mi impegno a seguire in prima persona facendo tutto il possibile per arrivare presto all’obiettivo», ha detto la senatrice. E Alessia Rotta ha spiegato che «questa struttura è fondamentale per garantire un controllo e una vigilanza più efficaci sul territorio».

«È essenziale potenziare la presenza delle forze dell’ordine, per questo chiediamo anche di implementare la stazione dei carabinieri di Legnago, la polizia municipale e quella ferroviaria - ha affermato Luigina Zappon, segretaria del circolo PD di Legnago - Abbiamo richiesto anche il potenziamento del sistema di telecamere di sicurezza utilizzando anche impianti e sistemi di ultima generazione».