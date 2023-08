Provincia di Verona, nasce il gruppo consiliare di Forza Italia: «Ci aiuterà a essere ancora più vicini al territorio»

Nasce il nuovo gruppo consiliare di Forza Italia in seno alla Provincia di Verona. A presentarlo, in una conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di lunedì in Sala Rossa, è stato l'Onorevole Flaio Tosi, deputato, coordinatore regionale azzurro ed ex sindaco di Verona, insieme ai dirigenti locali del partito fondato da Silvio Berlusconi: il capogruppo Zeno Falzi, assessore a Grezzana, Michele Taioli, assessore a Illasi, e Stefano Negrini, sindaco di Gazzo Veronese.

«Forza Italia si sta sviluppando sul territorio veronese e veneto, questo è il mandato che mi hanno dato l’anno scorso il compianto Presidente Berlusconi e il segretario nazionale Tajani - ha detto Tosi -. Il nuovo gruppo consiliare provinciale ci aiuterà a essere ancora più vicini al territorio, a dare risposte a cittadini, sindaci, imprese, associazioni di categoria. Stiamo costruendo una rete provinciale capillare e do il mio benvenuto a Negrini, che rafforza Forza Italia nella Bassa Veronese».

Melotti ha sottolineato che «Forza Italia in Provincia passa da due a tre consiglieri e oggi è un gruppo più forte, che può dare risposte anche più pronte e tempestive al territorio e agli amministratori locali».

Bozza si è detto «felice per l’entrata di Stefano Negrini. Prosegue con ottimi risultati il percorso di rafforzamento territoriale del partito. Forza Italia ha scelto di aprirsi e allargarsi agli amministratori locali per tornare a essere un contenitore politico attrattivo per altri ingressi e nuove adesioni che ci saranno. Il nostro è un progetto innovativo che cresce».

Negrini ha parlato di «soddisfazione personale nel rappresentare un partito di cui nel 1994 sono stato tra i primi aderenti. Il mio è un percorso coerente che viene premiato, ma adesso c’è tanto lavoro da fare, per me rappresentare la Bassa è l’impegno prioritario. Ora Forza Italia è forte e consolidata anche in Provincia, di questo va tenuto conto in futuro per metterla di nuovo al centro del centrodestra».

Falzi ha aggiunto: «Il percorso dell’area tosiana in Forza Italia di fatto inizia nel 2020 con la candidatura e il sostegno a Bozza. Pertanto oggi è naturale creare gruppo anche in Provincia. Adesso la filiera politica è completa: parte da Roma con Tosi e arriva in Regione con Bozza, in Provincia e in Comune».

Taioli infine ha concluso: «In Provincia rappresentiamo una grossa fetta del territorio veronese: il sottoscritto la Val d’Illasi, Falzi la Valpantena e Negrini la Bassa. L’obiettivo è aggregare al gruppo altri consiglieri e amministratori».