Forza Italia a Verona, Luigi Pisa nuovo capogruppo in Consiglio comunale

Venerdì il consigliere regionale e comunale di Forza Italia Alberto Bozza ha annunciato durante una conferenza stampa in Comune a Verona l’ingresso nel gruppo consiliare di FI, come capogruppo, del consigliere comunale Luigi Pisa. Pisa, cresciuto in Forza Italia fin dagli anni Novanta, aveva ripreso la tessera del partito lo scorso dicembre. Da settembre sarà capogruppo azzurro a Palazzo Barbieri al posto dello stesso Bozza, che ha voluto proprio Pisa nel ruolo.

«Do il benvenuto a Gigi Pisa nel gruppo consiliare di Forza Italia – ha detto Bozza – una scelta maturata assieme al nostro coordinatore regionale Flavio Tosi e che rafforza anche a Verona il peso territoriale del partito. Pisa ha esperienza amministrativa ed è un altro tassello che dà ulteriore credibilità al progetto politico che con Tosi stiamo portando avanti sui territori. Molti amministratori locali hanno aderito e altri aderiranno. Ci stiamo rafforzando e allargando, siamo un partito nazionale presente fin dalle circoscrizioni, siamo il partito degli amministratori, di persone che sanno dare ogni giorno risposte ai cittadini. Agli slogan preferiamo il pragmatismo e la serietà. Tutto questo accompagnato dagli ideali che ci guidano dal 1994 e che ci ha trasmesso Berlusconi: i valori liberali e moderati che sono la nostra identità e che oggi sono più che mai il nostro segno distintivo».

Pisa ha ringraziato «Tosi e Bozza, la mia scelta è maturata per il rapporto che ho con loro e ripensando alla mia storia politica e amministrativa. Sono nato in Forza Italia, nel 1994 fui eletto consigliere comunale nel primo mandato Sironi e sono stato forzista anche durante il suo secondo mandato. Per me è un ritorno a casa. Ringrazio Bozza per il gesto di volermi capogruppo, ruolo che cercherò di onorare al meglio. Forza Italia si sta rafforzando giorno per giorno grazie a Tosi e Bozza».