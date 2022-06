Bersani: «Verona non farti scappare un sindaco come Tommasi». E stasera festa in piazza

Damiano Tommasi ha scelto l'ultima serata utile per far festa con la sua coalizione, con la sua Rete!. E ha scelto Piazza dei Signori, dove ieri Federico Sboarina ha chiuso la sua campagna elettorale. Tommasi, invece, la chiuderà oggi e domani, come tutti i candidati, dovrà rispettare il silenzio elettorale che vige nelle 24 ore di vigilia del voto amministrativo e referendario del 12 giugno.

«Ora Damiano» sono le due parole scelte per richiamare i cittadini che simpatizzano per Tommasi in Piazza dei Signori questa sera, alle 20.30. Parole in cui è contenuto anche il tempismo di un candidato sindaco ritenuto giusto per gli anni che attendono Verona. Come dichiarato ieri da Pier Luigi Bersani, giunto in città per chiedere ai cittadini di votare Tommasi. «Nei prossimi mesi, e spero non anni, noi avremo il segno evidente della questione sociale - ha dichiarato Bersani - La stiamo già vivendo ed è un tema centrale. E quindi il sindaco deve essere disponibile a sentire e ad ascoltare il disagio. Tommasi ha tutte le caratteristiche che serviranno: l'orecchio e la sensibilità sul tema sociale e la capacità di avere un rapporto di vicinanza con la gente. Quindi Verona non lasciarti scappare un sindaco come Damiano Tommasi».

E nelle diverse tematiche che compongono l'area del sociale c'è anche la sanità, su cui il Partito Democratico ha dato un contributo all'interno del programma elettorale di Tommasi. Lo hanno sottolineato due candidati del PD al consiglio comunale, Elisa La Paglia e Alessandro Dalla Riva, che spiegano: «Bisogna rafforzare la medicina territoriale di prossimità che sta mostrando tutti i suoi limiti. Bisogna rimediare alla rarefazione dei servizi sanitari nel Nordoveset della città e della Valpolicella ed istituire una Commissione congiunta tra medici di medicina territoriale e Comune che monitori l’applicazione sul territorio del Pnrr Sanitario prestando ascolto alle esigenze dei professionisti e della popolazione. Verona ha due grandi ospedali ma i servizi sul territorio sono paradossalmente meno strutturati che nella Provincia. I medici di famiglia vanno incentivati a unirsi in gruppo e mettersi in rete con le case di comunità. Vanno pertanto identificati immobili adatti ad ospitare le medicine di gruppo, localizzati omogeneamente nella città. Una trasformazione da programmare, accompagnare e monitorare in sinergia tra Comune e professionisti».

Sanità, sociale, ma anche cultura, ambiente e giovani. Tutti temi che hanno contraddistinto la campagna elettorale di Tommasi e che questa sera saranno condensati nell'evento conclusivo della coalizione.