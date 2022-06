Giorgetti punta al consiglio comunale: «Rappresenterò le esigenze dei cittadini»

Lunedì scorso, 30 maggio, Massimo Giorgetti ha presentato la sua candidatura al consiglio comunale di Verona nella lista di Fratelli d'Italia. Circa 200 i partecipanti, tra cui il candidato sindaco Federico Sboarina e l'europarlamentare Elisabetta Gardini.

«Con Fratelli d'Italia, mi impegno a portare l'esperienza che ho maturato nel governo Veneto a supporto di Federico Sboarina e della squadra nel prossimo consiglio comunale - è stato il commento di Giorgetti - I veronesi hanno bisogno di riferimenti certi, in grado di rappresentare le loro esigenze a sindaco e assessori. Questo è il compito del consiglio comunale e dei suoi componenti. E questo farò in modo costruttivo ma senza sconti, per contribuire a continuare la costruzione della Verona del futuro».

E già prima delle elezioni, Giorgetti ha stimolato Sboarina proponendo l'acquisizione di un'area di proprietà della Regione Veneto per allargare la spiaggetta di Porta Fura in modo da aumentarne i servizi. Una proposta ascoltata dal candidato sindaco che lunedì ha voluto sottolineare la sua soddisfazione per avere in squadra un amministratore esperto come Giorgetti. «Un amministratore che ha già dimostrato in tanti anni le sue capacità e competenze».

Quella di lunedì è stata «una serata di politica con la P maiuscola, che mette le basi per l'affermazione di Fratelli d'Italia, prima a Verona con Sboarina confermato sindaco, e l'anno prossimo nelle elezioni politiche», ha commentato Elisabetta Gardini, che reputa Giorgetti un uomo in grado di portare valore aggiunto.