«Comune acquisisca dalla Regione l'area adiacente e allarghi la spiaggetta di Porta Fura»

La proposta è del candidato al consiglio comunale Massimo Giorgetti ed è stata accolta da Federico Sboarina. «Si può creare uno spazio ancora più ampio, non solo per lo svago serale ma anche per lo svolgimento dell’attività sportiva»

Massimo Giorgetti, candidato al consiglio comunale di Verona nella lista di Fratelli d'Italia, ha invitato il candidato sindaco Federico Sboarina a un sopralluogo nell'area lungo l'Adige compresa tra Porta Fura e le scuole Dante Alighieri.

«Da assessore regionale ho seguito personalmente la cessione da parte dello Stato alla Regione Veneto di quest'area e di metà caserma Riva di Villasanta, oggi parcheggio dell'azienda ospedaliera. Il tutto avvenne in cambio della costruzione da parte della Regione di alloggi nel comando provinciale della Guardia di Finanza - ha spiegato questa mattina, 23 maggio, Giorgetti durante il sopralluogo - Un'operazione che allora mi permise di centrare un duplice obiettivo: garantire una migliore operatività per i finanzieri nella nuova sede di Viale Colombo e acquisire due aree strategiche per i servizi ai veronesi. Oggi propongo a Sboarina un punto del progetto per cui mi sono candidato in consiglio comunale: il Comune di Verona acquisisca quest'area oggi non utilizzata dalla Regione per creare una zona con servizi turistici e ricreativi, sostanzialmente replicando più in grande l'esperienza fatta con l'adiacente spiaggetta di Porta Fura. Si può acquisire quest'area cedendo alla Regione qualche altra area già di proprietà comunale, dove poi l'Ater potrebbe costruire quegli alloggi popolari di cui c'è tanto bisogno».

E Sboarina ha subito accolto con favore la proposta: «A pochi metri da qui c’è la spiaggetta di Porta Fura, che la scorsa estate è stata frequentata da moltissimi giovani, soprattutto nel fine settimana. L’intenzione è di creare uno spazio ancora più ampio in mezzo al verde in riva all’Adige, non solo per lo svago serale ma anche per lo svolgimento dell’attività sportiva, ad esempio con il recupero di campi da beach volley».