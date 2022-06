Il voto in provincia di Verona, oltre ai referendum anche 13 elezioni comunali

Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi, 12 giugno, in tutti i territori della provincia di Verona. Tutti gli aventi diritto al voto, infatti, possono esprimersi sui cinque referendum sulla giustizia. In alcuni comuni, però, si vota anche per il sindaco e per il consiglio comunale. La sfida più importante è quella di Verona, ma ci sono altre tredici amministrazioni che saranno rinnovate.

In quattro comuni della provincia scaligera lo sfidante sarà lo stesso dei referendum, il quorum. A Casaleone, Gazzo Veronese, Illasi e San Giovanni Ilarione, i candidati sindaco sono unici. A Casaleone c'è Stefano Cagalli, a Gazzo si candida solo Stefano Negrini, a Illasi Emanuela Ruffo e a San Giovanni Ilarione c'è Luciano Marcazzan. Questi candidati saranno eletti sindaco solo se oggi si recheranno alle urne più della metà degli aventi diritto.

Negli altri comuni veronesi si potrà scegliere almeno tra due candidati. A Caldiero, i candidati sindaco sono Marcello Lovato ed Emanuela Sigismondi. A Cazzano di Tramigna Edoardo Bello sfida Maria Luisa Guadin. A Cerea è scontro a due tra Alessia Rossignoli e Marco Franzoni. A Roverchiara Loreta Isolani è la sfidante di Moreno Ferrarini. A Soave Gaetano Tebaldi se la vede con Matteo Pressi e a Villa Bartolomea il dilemma è tra Andrea Tuzza e Laura Degliuomini.

Più di due candidati sindaco a Zevio (Enrico Righetto, Paola Conti e Raffaele Bazzoni), San Martino Buon Albergo (Simone Madinelli, Maurizio Zumerle, Lorenza Faccioli, Simone Marchiori e Giulio Furlani) e Ronco all'Adige (Bruno Meneghelli, Davide Vesentini e Giuseppe Moretto).