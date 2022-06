Urne aperte e parola agli elettori, i cittadini di Verona scelgono il loro sindaco

Le urne si sono aperte alle 7 di questa mattina, 12 giugno, e si chiuderanno alle 23. Si vota solo oggi e quindi domani i cittadini di Verona sapranno se avranno già un sindaco oppure se dovranno votare ancora nel ballottaggio del 26 giugno.

Il giorno delle elezioni è arrivato. Oggi, poco più di 200mila elettori scelgono il sindaco ed i componenti del consiglio comunale e dei consigli di circoscrizione. Inoltre, gli aventi diritto al voto riceveranno anche le cinque schede per esprimersi sui referendum sulla giustizia.

Gli elettori di Verona, dunque, si possono presentare al seggio indicato nella tessera elettorale e consegnando tessera e documento d'identità al responsabile riceveranno sette schede di colore diverso.

Con la scheda azzurra, si vota per sindaco e consiglio comunale. I candidati sindaco sono sei, mentre i candidati al consiglio comunale sono 844 e sono inseriti in 26 liste. I candidati sindaco sono: Flavio Tosi sostenuto da Pensionati Veneti, Fare!, Lista Tosi, Tosi C’è, Csu Veneta, Ama Verona, Forza Italia, Prima Verona e Movimento Difesa Sociale; Anna Sautto del movimento 3V Verità Libertà; Damiano Tommasi con le liste di Partito Democratico, Damiano Tommasi Sindaco, Azione Più Europa, Traguardi, In Comune per Verona Sinistra Civica Ecologista ed Europa Verde-Demos-Volt; Alberto Zelger con le liste Zelger Sindaco Libertà Nelle Scelte, Il Popolo della Famiglia e Verona per la Libertà; Paola Barollo per Costituzione Verona Libero Pensiero ed il sindaco uscente Federico Sboarina con le liste Veneta Autonomia-Noi con l’Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Sboarina Sindaco Battiti, Verona Domani-Coraggio Italia e Verona al Centro.

I cittadini possono votare un candidato sindaco, oppure una lista oppure un candidato sindaco e una lista (anche se lista e candidato sindaco non sono collegati). Votando la lista, si possono scrivere uno o due nomi di fianco al simbolo della lista. I nomi devono essere di candidati al consiglio comunale inseriti in quella lista. E se si decide di scrivere due nomi, i due candidati devono essere di sesso diverso.

Gli elettori riceveranno poi anche una scheda di colore rosa per rinnovare il consiglio della propria circoscrizione. Il sistema elettorale delle circoscrizioni è diverso da quello delle comunali. Non ci sono, infatti, candidati presidenti. I presidenti saranno scelti dai consiglieri che saranno eletti secondo un sistema proporzionale.

Le altre cinque schede (rossa, arancione, grigia, gialla e verde) sono infine quelle del referendum sul giustizia.

Dopo le 23, le prime schede ad essere scrutinate saranno quelle del referendum. Dalle 14 di domani, invece, comincerà lo scrutinio delle altre.