Tommasi: «Affascinato da sogni ed energia dei giovani. Non pongo limiti»

Inclusione, scuola come luogo di progettualità, recupero degli spazi degradati, supporto psicologico. Sono solo alcune delle 18 proposte programmatiche per gli under 30 presentate ieri, 20 giugno, dai giovani esponenti di Rete!, il comitato che supporta il candidato sindaco Damiano Tommasi. L'evento aveva come titolo "Generazione in Rete", si è tenuto ai giardini di Via Monzambano, alle Golosine, ed è intervenuta la 26enne Gaia Romani, la più giovane assessora del Comune di Milano, la quale ha fornito spunti e illustrato alcune iniziative che sta portando avanti proprio a sostegno delle nuove generazioni.

«Quando ci si occupa di pubblica amministrazione bisogna partire dalle risorse e la rete in questo aiuta - ha dichiarato l'assessora Romani - A Milano abbiamo investito sulla psicologia di comunità, che fa orientamento e mette in rete la persona con realtà che possono essere di supporto, attraverso un approccio trasversale e integrale. E l'abbiamo fatto spendendo pochissimo: in un quartiere con 200mila persone siamo riusciti ad aiutare più di 200 persone investendo 4mila euro in sei mesi. Il progetto si è esteso a tutta la città, si chiama "Accoglimi", e nel primo mese ha registrato 250 accessi di ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Sta funzionando bene e ci auguriamo possa diventare un modello anche per altre città».

L'assessora ha poi ricordato l'importanza delle scuole, il cui potenziale è da valorizzare per lo sviluppo di nuove progettualità. «Quello delle scuole è un tema fondamentale - ha detto Gaia Romani - Quest’estate grazie alle scuole riusciremo a garantire opportunità di formazione, intrattenimento e cultura per tutti i ragazzi che rimarranno a Milano e lo facciamo con dei patti di comunità, strumenti di partecipazione che consentono alle associazioni di usufruire dei luoghi e offrire corsi ai ragazzi. Un modo per sfruttare meglio spazi che hanno già una loro sostenibilità».

«Gli spazi per i giovani devono essere disegnati dai giovani - ha poi aggiunto l'assessora meneghina - A Milano abbiamo gli spazi WeMi incorporati con altre realtà come ad esempio il Rab, un luogo di aggregazione dove per qualche ora nel pomeriggio sono presenti gli operatori sociali ed è possibile prendere appuntamento. Dare spazi ai giovani, inoltre, passa dalla rete, chiedendo aiuto, ad esempio, alle fondazioni più strutturate, che sanno mettere in campo modelli gestionali complessi e che si mettono in gioco per sostenere le associazioni giovanili con l'obiettivo di renderle autonome nel tempo. A Milano lo stiamo già facendo. E un altro aspetto fondamentale è la collaborazione con le università del territorio».

Infine, sul coinvolgimento dei più giovani nella politica l'assessora ha affermato: «Credo che partire dal dialogo e dalla responsabilizzazione possa essere la chiave. Bisogna parlare ai giovani, coinvolgerli ma senza usare la solita retorica. A Milano abbiamo il consiglio dei ragazzi e delle ragazze, un istituto importantissimo, composto da ragazzi delle elementari e delle medie che in ogni municipio partecipano ai temi della città e con cui interloquiamo costantemente. Stiamo lavorando per capire come fornire loro degli strumenti amministrativi comparabili a una delibera di consiglio comunale, un sistema che impegni la giunta e il Comune a portare avanti le loro proposte».

In chiusura di incontro è intervenuto anche il candidato sindaco Damiano Tommasi che rivolgendosi alla platea di giovani presenti ha dichiarato: «I giovani hanno bisogno di persone che credano in loro e noi abbiamo il compito di farlo. C’è una bellissima poesia di Loris Malaguzzi, pedagogista di Reggio Emilia fondatore del progetto Reggio Children, che si intitola "Invece il cento c’è" e che ricorda che spesso noi adulti rischiamo di chiudere delle finestre e di ripetere ai più giovani "questo non si può". Tutti voi siete parte di un progetto che sembrava impossibile per Verona e io dico che non è vero che non si può. Da genitore ed educatore sono affascinato dai sogni dei bambini e dei ragazzi, da tutta questa energia. Sono stato presidente dell’associazione dei calciatori per 9 anni e i progetti più belli non sono stati quelli che ho fatto partire, sono stati quelli che non ho ostacolato e credo che i giovani abbiano molte idee che vale la pena portare avanti e che il nostro compito sia quello di non porci limiti. L’abbiamo visto in questa proposta politica. Nella mia vita spesso sono andato ben oltre i miei limiti e se l’ho fatto è perché lungo il cammino non ho incontrato nessuno che mi dicesse "non si può". Questo è il nostro compito di adulti e amministratori, non dire mai non si può ai giovani che vogliono mettere energia e progettualità a servizio della città. Ecco, mi auguro che Verona diventi il luogo dove si può».

«Questa sera siamo riusciti a fare due cose impensabili allo stesso tempo: riqualificare uno spazio degradato, da troppo tempo lasciato a se stesso, e parlare ai giovani con i giovani. L'onda gialla continua a creare partecipazione e trasporto. Volevamo parlare di noi senza retorica e moralismi: ce l'abbiamo fatta», ha concluso Jacopo Buffolo, che insieme a Beatrice Verzé ha moderato l'incontro.