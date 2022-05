«Copriamo un tratto del Camuzzoni per deviare il traffico durante i cantieri del filobus»

«Una soluzione concreta» per deviare il traffico veicolare della zona di Via Città di Nimes durante i lavori per la realizzazione del filobus: coprire in via definitiva il tratto del canale Camuzzoni a lato di Viale Dal Cero. Le auto e gli altri mezzi che ora percorrono i sottopassaggi passerrebbero dunque dove ora c'è il canale, così da ridurre al minimo i disagi per i cittadini e per il cantiere. La «soluzione concreta» è stata proposta dal candidato sindaco Flavio Tosi che ieri, 9 maggio, ha fatto un sopralluogo in Via Città di Nimes ed ha esposto una parte del suo programma elettorale.

L'obiettivo di Tosi è quello di far ripartire i lavori per la filovia «senza disagi e con cantieri ovunque». Ed il cantiere del filobus più critico dal punto di vista del traffico è quello di Via Città di Nimes. La zona dei due sottopassaggi vicino alla stazione di Verona Porta Nuova è un via vai continuo di veicoli ed è anche il punto in cui convergono le due linee del filobus. Lì, dunque, i lavori saranno necessari per completare l'opera e per Tosi si sarebbe potuto approfittare del lockdown per realizzarli. «L'amministrazione uscente ha perso l'opportunità di realizzare il sottopasso durante il lungo periodo di lockdown e zone rosse, quando le imprese potevano lavorare e la città era a zero traffico - ha affermato il candidato sindaco - Si sarebbero evitati enormi disagi ai cittadini, mentre ora occorre individuare altre soluzioni».

E la soluzione individuata da Tosi è quella di coprire permanentemente il tratto di canale Camuzzoni che fiancheggia Viale Dal Cero «per spostarvi temporaneamente il traffico veicolare che oggi percorre gli attuali sottopassi». E una volta ultimati i lavori del filobus «quel tratto del Camuzzoni coperto sarà trasformato in una strada ciclo-pedonale arricchita di verde che partendo dalla stazione allargherà Piazzale 25 Aprile e si collegherà alla ciclo-pedonale che da Via San Marco arriva al Chievo - ha concluso Flavio Tosi - Sarà tutto a costo zero per le casse comunali, perché utilizzeremo i risparmi che apporteremo al filobus, che sarà senza più pali né fili».