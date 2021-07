Comunali Verona 2022, la campagna elettorale della Lega affidata a Bricolo

«Siamo convinti della necessità di dare vita ad un programma concreto di visione e di sviluppo per la città, che al momento non c’è e che è indispensabile per l'attività amministrativa dei prossimi anni», ha dichiarato l'ex parlamentare

Federico Bricolo coordinerà la campagna elettorale della Lega per le comunali di Verona del 2022. L'ufficialità è stata data ieri, dallo stesso Bricolo, insieme al vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana, al senatore Paolo Tosato ed al commissario provinciale leghista Nicolò Zavarise.

Per Bricolo, dopo l'esperienza da parlamentare, si tratta di un ritorno alla politica attiva. «Un grande ringraziamento va ai responsabili della Lega di Verona che mi hanno chiamato in vista delle elezioni del prossimo anno e delle importanti sfide che ci attendono - ha dichiarato - Questa è la mia città e sono felice di poter dare il mio contributo. Sappiamo che la campagna elettorale prenderà il via nel 2022 e che questo è il momento della responsabilità, come dimostrato dall’ottimo lavoro dei consiglieri e degli assessori della Lega in Comune. Al tempo stesso, però, siamo convinti della necessità di dare vita, mettendoci al lavoro fin da ora, ad un programma concreto di visione e di sviluppo per Verona, che al momento non c’è e che è indispensabile per l'attività amministrativa dei prossimi anni. Lavoreremo per mettere attorno ad un tavolo le migliori teste della città e stendere insieme un grande programma straordinario di rilancio di Verona, individuando interventi ben precisi da calendarizzare a breve, medio e lungo termine. Un programma indispensabile per agganciare in maniera concreta la ripresa programmata dal Governo, accedendo a tutte le opportunità anche in termini di finanziamenti. Tutte le città italiane ed europee saranno chiamate a questa sfida e molte si stanno già organizzando in tal senso: alcune falliranno anche gli obiettivi minimi, altre riusciranno solo in parte mentre le più organizzate ripartiranno nel migliore dei modi. Perché anche la nostra città sia tra queste, coinvolgeremo tutta la società civile, il mondo dell’associazionismo e dell’impresa: un nuovo "Sistema Verona" per definire un programma di governo della città che faccia proprie le istanze di tutti i veronesi».

«La Lega vuole essere un valore aggiunto per Verona e si candida ad essere la forza progettuale trainante per la tutela e lo sviluppo della città nei prossimi anni - ha aggiunto Zavarise - Quella di Bricolo è una nomina importante, propedeutica alla programmazione che presenteremo alla città e alle altre forze politiche che vorranno condividere un percorso con noi. Federico è persona di grande spessore politico, da sempre attivo all’interno nel movimento, la persona giusta per dialogare col territorio al fine di tutelare e rilanciare la città e i suoi asset strategici».

«Quella di Bricolo è una scelta importante, un tassello fondamentale per fare della Lega una protagonista alle prossime elezioni comunali - ha commentato il senatore Tosato - La sua esperienza politica gli permetterà di rapportarsi con gli altri partiti e il territorio, aiutando anche il nostro movimento ad animare il dibattito sulla città. Le sfide per la Verona del futuro sono molte e la Lega vuole esserne protagonista».

«Ringrazio Federico per la disponibilità, il suo sarà un ruolo fondamentale da un punto di vista amministrativo, programmatico e politico - ha concluso Fontana - Operando sul territorio e partendo dall'ascolto della gente, potrà approfondire tutte le tematiche veronesi sia con i nostri amministratori che con le altre forze politiche. Una figura d'esperienza con una conoscenza profonda non solo del nostro movimento ma anche della politica italiana, che saprà far valere il peso della filiera amministrativa della Lega attraverso i contatti con Venezia, Roma e Bruxelles».