Il Comune di Brenzone sul Garda ha aderito alla campagna per la donazione degli organi e dei tessuti

Secondo quanto comunicato dal Comune, anche Brenzone sul Garda e in particolare il sindaco Davide Benedetti, aderirà alla campagna social per la promozione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al rinnovo della carta d’identità. I sindaci degli 8.000 comuni italiani saranno il volto della campagna, veri e propri influencer di impegno civile e senso di comunità.

L'iniziativa, promossa da Anci, di cui il primo cittadino è anche membro del Consiglio del Veneto, vuole affiancare il ministero della salute e il Centro nazionale trapianti in occasione della promozione della 26esima "Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti", che si terrà il 16 aprile 2023, attraverso la diffusione del messaggio: "Dichiara il tuo Sì in Comune".

Il sindaco di Brenzone sul Garda, Davide Benedetti, ha spiegato: «Si tratta di una'adesione forte, che mette al centro la persona e la vita umana. Anche a Brenzone sul Garda la scelta personale di aderire o meno, può diventare un atto di volontà collettivo, segno di pensare al prossimo. Al di là della campagna social, - ha poi concluso il primo cittadino Benedetti - abbiamo in mente iniziative di sensibilizzazione in questo senso da mettere in campo per coinvolgere i più giovani».