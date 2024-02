Rissa in piazzale XXV Aprile: Borchia attacca l'Amministrazione comunale, FN annuncia un presidio

Attacchi all'Amminstrazione comunale e l'annuncio di un presidio per la serata di giovedì. Sono alcune delle reazioni dell'opposizione politica di veronese dopo la rissa registrata nel tardo pomeriggio di sabato in piazzale XXV Aprile, a Verona.

In precedenza, già il consigliere comunale e regionale di Forza Italia, Alberto Bozza, è intervenuto sul tema sicurezza, sottolineando come la richiesta di provvedimenti sul tema sia arrivata anche da esponenti del Partito Democratico.

«L'ennesima violenta rissa tra stranieri in città non è solo frutto di mancata integrazione bensì la logica conseguenza della presenza sul territorio di un numero eccessivo di nullafacenti, eredità del lassismo di troppi anni di sinistra al governo». Sono queste le parole di Paolo Borchia, segretario della Lega di Verona, che mette nel mirino dunque anche l'operato dei passati governi, nonostante la situazione sbarchi non sia affatto cambiata sotto la guida dell'attuale Esecutivo di centrodestra.

«Gli stranieri - insiste Borchia - che hanno voglia di integrarsi lo fanno, lavorano e mandano i loro figli a scuola. Ma, come sempre, assistiamo al solito scaricabarile da parte dell'amministrazione comunale che, di fronte a un’innegabile atmosfera di insicurezza, senza alcun senso di responsabilità cerca alibi alla sua inadeguatezza. La verità è una sola: se questa amministrazione non cambia registro e passa a un pugno duro senza sottrarsi alle competenze che ha a disposizione, significa solo che ritiene normale questo degrado progressivo. A pagarne le conseguenze sono i veronesi»

Sulla vicenda è intervenuto anche il leader di Forza Nuova, Luca Castellini, che oltre a mettere nel mirino l'operato della maggioranza di Palazzo Barbieri, annuncia un presidio di FN per le ore 21.30 di giovedì 15 febbraio in piazzale XXV Aprile.

«Serve reagire!», afferma Castellini, che poi prosegue: «Se polizia e carabinieri ti dicono che non ci sono leggi adeguate per espellere clandestini e se li ritrovano davanti dopo 2 giorni dall’arresto. Se l’amministrazione comunale e la sinistra non si tolgono le fette di salame ideologico dagli occhi e continuano a cianciare di inclusione e mondo degli uguali. Se il sindaco Tommasi è più altrove che a Verona. Se i politici locali di centrodestra continuano a blaterale di sicurezza quando è il loro governo di centrodestra che ha fatto sbarcare decine di migliaia di clandestini finiti nelle nostre città. Noi conosciamo un solo modo per reagire, perché reagire bisogna! Ecco perché giovedì sera 15/02 dalle 21:30 saremo in presidio in Piazzale XXV Aprile. Solo rioccupando oggi le nostre strade e le nostre piazze potremo in futuro farle vivere ai nostri figli».