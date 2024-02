Rissa tra due gruppi davanti alla stazione di Porta Nuova: 4 persone denunciate

Una rissa tra due gruppi di giovani stranieri ha avuto luogo sabato, poco prima dell'ora di cena, in piazzale XXV Aprile a Verona, portando alla denuncia di 4 di questi.

Il tutto ha avuto luogo nel piazzale antistante la stazione di Porta Nuovo intorno alle 18.45, sotto gli occhi di alcuni cittadini che prendevano l'autobus o che si dirigevano verso il binario dove sarebbe transitato il treno atteso. Una decina di persone avrebbe composto i due gruppi di cittadini stranieri, che si sarebbero affrontati dopo il furto di un cellulare, utilizzando corpi contudenti come un cestino e dei bastoni.

Ad interrompere la rissa ci hanno pensato gli agenti della Polfer con il sostengo del personale dell'Esercito. Parte del gruppo sarebbe riuscita a dileguarsi, ma non 4 individui extracomunitari, i quali sono stati denunciati per rissa aggravata. Uno di loro dovrà anche rispondere di possesso di stupefacenti.