Nuovo aiuto alle famiglie in stato di disagio: un contributo alle spese abitative

Il Comune di Verona cambia il regolamento per aiutare ancor più famiglie in stato di necessità. Le modifiche sono state approvate ieri, 9 febbraio, dal consiglio comunale con voto unanime dei 32 presenti.

Cambia dunque il regolamento per l'erogazione degli interventi economici a sostegno dei cittadini in condizioni di disagio socio-economico. Il documento è stato illustrato all’aula dall’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni e al suo interno è stato introdotto un contributo alle spese abitative. L'aiuto economico sarà destinato ai nuclei famigliari che non possono usufruire del contributo di inclusione e nemmeno di quello di sostegno, già previsti dal regolamento, in quanto le loro entrate sono superiori ai parametri isee richiesti. La richiesta del contributo per spese abitative sarà possibile con un isee fino a 15mila euro annui.

Le ulteriori modifiche hanno poi riguardato alcune precisazioni tecniche effettuate su articoli già previsti dal regolamento.

E dopo il saluto da parte di Flavio Tosi durante la precedente seduta, il consiglio comunale di ieri si è aperto con l'approvazione unanime della surroga del consigliere dimissionario. Tosi viene sostituito da Anna Bertaia, che ha commentato: «Sono onorata di assumere questo importante ruolo istituzionale. Mi auguro di poter portare avanti un confronto costruttivo con la maggioranza, uno scambio di progetti e una collaborazione per il bene di Verona, soprattutto in relazione a quelle che per tutti noi indistintamente debbono essere delle priorità».

Infine, il consiglio comunale ha approvato la mozione della consigliera Jessica Cugini che impegna l'amministrazione ad attivarsi per creare la Consulta del Verde. Questa consulta dovrà avere il compito di proporre, esaminare e discutere i progetti più complessi o le situazioni particolarmente delicate. E sarà composta da rappresentanti degli uffici comunali interessati e da rappresentanti di ordini professionali, associazioni ambientaliste e di categoria.