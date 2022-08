Maltempo in arrivo in tutto il Veneto con temporali sparsi e temperature in calo

Quella appena iniziata sarà una settimana in compagnia di temporali e schiarite in Veneto con temperature in calo da mercoledì, 31 agosto. Come riferito dal meteorologo di 3Bmeteo Federico Brescia, su tutta la regione sono attesi giorni di spiccata instabilità. Correnti più umide porteranno un peggioramento delle condizioni meteo a partire da martedì sera e per i giorni successivi.

Brescia ha precisato che sono in arrivo fenomeni di maltempo sparsi, localizzati, a tratti intensi, più probabili e organizzati sulle aree alpine e settentrionali. Sulla pianura saranno soprattutto la mattinata di mercoledì, il pomeriggio di giovedì e tra venerdì e domenica i momenti in cui si potranno osservare maggiori temporali. Possibili, inoltri, colpi di vento e grandinate di piccole o medie dimensioni.

Parlando quindi di instabilità sparsa si intende anche che non mancheranno assolutamente delle lunghe pause asciutte con momenti di cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Un clima molto inglese per riassumere, se si esclude l’aspetto termico. Le temperature caleranno di un paio di gradi, con le massime che da metà settimana non supereranno i 28 gradi, e la ventilazione sarà debole.

Anche il weekend in Veneto risulterà instabile, come risulterà instabile anche il fine settimana nel Veronese. Federico Brescia prevede per il territorio scaligero piogge e temporali sparsi da mercoledì. Il clima sarà molto variabile con anche delle pause asciutte e temperature in graduale calo. Le massime resteranno sotto i 26 gradi da metà settimana.