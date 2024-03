Più di 100 nuove rastrelliere installate nelle scuole di Verona per gli studenti che utilizzano la bici

Sempre più ragazzini a Verona sceglierebbero di andare a scuola in bicicletta. Lo sottolinea l'Amministrazione comunale, sempre in prima linea nel proporre iniziative e misure a favore di una mobilità sostenibile.

Quando gli alunni arrivano all'istituto però, non sempre troverebbero un parcheggio comodo e sicuro in cui lasciare la propria bici. Da qui l’intervento del Comune di Verona, che per la prima volta ha provveduto ad installare un numero importante di rastrelliere, ben 102, all’interno delle scuole, negli spazi dei cortili e nei giardini, protetti dalle cancellate e quindi a prova di furto e danneggiamenti.

I primi a chiedere la rastrelliera interna sono stati gli alunni della scuola media "Dante Alighieri" a Ponte Catena, seguiti poi dagli studenti di altri 45 plessi scolastici, tra cui anche molte primarie.

Complice anche la bella giornata, lunedì la rastrelliera delle Dante Alighieri era al completo, come verificato dagli assessori alle Politiche educative Elisa La Paglia e alla Mobilità Tommaso Ferrari, che sono arrivati in mattina per l’inaugurazione simbolica e per raccogliere le impressioni degli alunni ma anche nuove idee e proposte per migliorare il tragitto casa scuole. Tra tutte, quella di realizzare una "ciclo officina" della scuola in cui raccogliere pezzi di ricambio di bici vecchie e rotte da riutilizzare su altre biciclette.

Erano presenti la dirigente delle Dante Alighieri Sonia Disio, la vicaria Antonia Ceni, la referente della scuola Carmela Di Iorio, i genitori del Consiglio d’Istituto e Giorgio Migliorini di Fiab Verona.

«Questo progetto è frutto delle iniziative di sensibilizzazione realizzate dall’Amministrazione per promuovere la mobilità sostenibile tra i giovani, saranno loro infatti i veri protagonisti del cambio di mobilità, a noi il compito di dotarli degli strumenti adeguati», ha detto l’assessore Ferrari.

«È partita da un genitore delle Dante Alighieri quella di posizionare le rastrelliere all’interno della scuola e abbiamo contagiato tutte le scuole delle città - ha detto l’assessora La Paglia -. Siamo venuti qui per ascoltare le impressioni dei ragazzi che hanno rilanciato con la proposta della ciclo officina, ci portiamo a casa l’impegno di realizzare qualcosa in più».

I porta biciclette acquistati dal Comune sono il modello Urbany UR1, sono lunghi 1,60 metri e hanno a disposizione 5 posti ciascuno. Verranno installati in 15 istituti comprensivi del territorio comunale per un totale di 46 plessi scolastici. Ad oggi sono già state posizionate 63 rastrelliere sulle 102 complessive.