Variante della Grezzanella, al via i lavori di completamento. De Berti: «È una giornata storica»

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, è stato oggi, lunedì 19 febbraio, a Villafranca di Verona per partecipare alla cerimonia di avvio dei lavori del secondo lotto della variante, in nuova sede, della Sr 62 “della Cisa”, meglio nota come Grezzanella: «Un’altra promessa che siamo riusciti a mantenere - ha sottolineato il governatore del Veneto - e l’ennesima opera che andiamo a realizzare. Prendono il via oggi i lavori di completamento di un’arteria di collegamento strategica per il territorio, nonché uno dei progetti bandiera del nostro mandato, quale la circonvallazione di Villafranca di Verona, che avrà un valore di 35,1 milioni di euro e si estenderà per una lunghezza di 2,5 chilometri. Le infrastrutture non hanno colore politico - ha rimarcato Luca Zaia - e i cittadini hanno il diritto di vedere che i loro soldi servono a finanziare opere pubbliche. Tra due anni e mezzo, ovvero al termine dei lavori, torneremo qui per inaugurare quest’importante infrastruttura, risolvendo le criticità di uno dei principali nodi viabilistici dell’ovest veronese».

Nell'occasione, quest'oggi, erano presenti anche la vicepresidente del Veneto e assessora alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, il presidente della Provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini, il sindaco di Villafranca di Verona Roberto Luca Dall’Oca e la sindaca di Povegliano Veronese Roberta Tedeschi, oltre al direttore di Veneto Strade Giuseppe Franco. «Un’altra infrastruttura strategica che interessa il veronese è la variante alla SS 12, - ha aggiunto il presidente Zaia - si tratta di 14 chilometri di strada da Isola della Scala alla tangenziale di Verona, all’altezza dell’uscita di Alpo, per un valore di 260 milioni di euro. Il finanziamento è inserito nel contratto di programma che nelle prossime settimane verrà approvato dal Cipess così da dare una risposta ai territori e migliorare la viabilità di un’arteria tra le più trafficate del veronese».

«Quella di oggi è una giornata storica, - ha commentato la vicepresidente De Berti - si tratta di uno dei primi e tra i più impegnativi fascicoli che sono arrivati sulla mia scrivania ad inizio mandato, nel 2015. In questi anni abbiamo lavorato insieme con il territorio e con le amministrazioni interessate per arrivare alla definizione di un progetto e, quindi, al reperimento delle relative risorse. Ho sempre promesso impegno per realizzare l’opera e oggi sono felice di essere qui in occasione della posa della prima pietra del secondo lotto. L’infrastruttura - ha poi evidenziato Elisa De Berti - consentirà di migliorare la qualità della vita dei villafranchesi e la vivibilità del centro storico, convogliando il traffico dei mezzi pesanti su un’arteria dedicata e riducendo il tempo di percorrenza della rete stradale tra i Comuni di Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Sommacampagna e Mozzecane. Il cantiere, che ha preso il via oggi, si protrarrà per 980 giorni al termine dei quali potremo vedere realizzata l’ennesima opera infrastrutturale strategica che siamo riusciti a mettere in campo a beneficio del territorio».

A commentare l’odierna inaugurazione della cerimonia di avvio dei lavori del secondo lotto della variante Sr 62 “della Cisa” è stato anche consigliere regionale Filippo Rigo (Intergruppo Lega – Liga Veneta): «Una opera strategica, attesa trent’anni e che questa amministrazione regionale ha fortemente voluto e portato avanti. Grazie al governatore Luca Zaia e alla vicepresidente De Berti che hanno sempre creduto e sostenuto quest’opera, arteria fondamentale per la viabilità secondaria di Villafranca e tutto il territorio circostante. Una infrastruttura che servirà una zona ampia della provincia. E quindi, fondamentale per i cittadini, le imprese, le famiglie, consentendo di bypassare l’abitato di Villafranca e di togliere così importante traffico veicolare dalla zona centrale e nevralgica del paese. La giornata di oggi, - ha quindi concluso Filippo Rigo - alla quale non potevo certo mancare, è dedicata a questa comunità e ai gufi che per molto tempo avevano sostenuto che questa opera non si sarebbe realizzata. Ancora una volta, Verona dimostra di essere tra le priorità politiche ed infrastrutturali della Regione Veneto».

Cantiere Grezzanella Villafranca di Verona / foto e video ufficio stampa Regione Veneto