Una piattaforma per raccogliere dati e rendere più sostenibile la mobilità di Verona

Una città smart è una città che analizza i dati trasformandoli in opportunità, tanto più se si parla di mobilità. Sapere con che mezzi si spostano i cittadini per andare al lavoro, in quali orari e attraverso quali tragitti è fondamentale per avere una visione d’insieme su cui valutare decisioni ed interventi. Ecco che la raccolta dei dati diventa quindi fondamentale per avare una fotografia aggiornata e completa.

Su tali presupposti il Comune di Verona e Amt3 stanno sviluppando l’innovativa piattaforma Kooling che automatizza l’acquisizione, la standardizzazione e l’analisi di grandi volumi di dati di mobilità e del relativo impatto climatico. Ciò dovrebbe permettere ad Amt3 di ottenere informazioni di qualità in tempo reale per tutto il territorio comunale.

A questa prima fase di test partecipa anche Confindustria Verona, promuovendo tra le proprie aziende l’adesione alla piattaforma, in modo da raccogliere più dati possibili da comparare e valutare, a vantaggio sia dell’Amministrazione comunale e di Amt3, sia delle aziende chiamate a redigere specifici piani di spostamento casa lavoro dei propri collaboratori e dipendenti.

«Iniziamo un percorso basato sulla raccolta di dati a vantaggio della mobilità sostenibile, dando ad Amt3 un ruolo di agenzia territoriale in tal senso - ha detto l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari -. In questa prima fase di utilizzo della piattaforma sono coinvolte le aziende partecipate del Comune e Confindustria Verona che ringraziamo per aver risposto alla nostra chiamata. Lavoriamo nell’ottica della sinergia e della relazione tra Amministrazione, enti e imprese del territorio per una collaborazione proficua su temi che riguardano tutti».

«Il piano di spostamento casa-lavoro rappresenta un tassello importante della mobilità sostenibile, un’indicazione contemplata nel DIM (decreto interministeriale) 179 del 2021, che prevede la riduzione dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare negli spostamenti del cittadino dall’abitazione alla sede del proprio lavoro - ha spiegato il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza -. In questo contesto Amt3, su spinta del Comune, ha avuto l’onore e l’onere di supportare lo sportello di Mobility Manager, diventando di fatto capofila del progetto che prevede l’adozione delle "buone pratiche" mediante il coinvolgimento delle aziende del territorio e favorendo soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale (car pooling, car sharing, bike sharing, navette, ecc.). Un’attività preziosa per ricevere, normalizzare e analizzare i PSCL di tutte le aziende del territorio, decidendo dove e come intervenire, al fine di ridurre il traffico veicolare, le emissioni CO 2 e incrementando l'uso di mezzi pubblici e mobilità attiva. Per raggiungere il risultato, Amt3 ha formalizzato una partnership con la società Kooling, grazie alla quale abbiamo a disposizione una piattaforma che, in cooperazione con Confindustria Verona e con alcune società partecipate del Comune abbiamo realizzato e stiamo perfezionando».

«Confindustria Verona ha colto con entusiasmo la nascita di questa piattaforma – ha detto Pierluigi Magnante, responsabile Area Economia e Gestione d'Impresa, Confindustria Verona -. Un percorso che ci vede coinvolti perché parlare di mobilità per noi significa parlare di persone e sostenibilità. Con questo progetto la lettura dei dati diventa qualcosa di utile, trasformando un obbligo in opportunità».

David Falconi, Fondatore & CEO di Kooling, ha dichiarato: «Siamo entusiasti ed onorati di mettere la nostra innovazione tecnologica al servizio delle aziende pubbliche e private che muovono questa magnifica città. Supportando lo sviluppo della mobilità sostenibile, il nostro obiettivo è di renderla non solo più efficiente, ma ancora più bella da vivere e da visitare».