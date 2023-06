"Passeggiata ecologica" per circa 850 studenti che ripuliranno le zone limitrofe del liceo Galilei

Per salvare il Pianeta servono azioni concrete, fatte di piccoli gesti quotidiani di amore e rispetto dell’ambiente che ci circonda e dei luoghi in cui viviamo. Lo sanno bene gli studenti del liceo statale G. Galilei di Verona, che lunedì 5 giugno, in occasione della "Giornata Mondiale dell’Ambiente", che quest’anno ha come tema "Una sola terra", saranno impegnati in una lezione un po’ particolare, che si concretizzerà in una attività di pulizia e sensibilizzazione nei quartieri limitrofi alla scuola. In campo circa 850 ragazzi e ragazze, per un totale di 34 classi coinvolte.

PROGRAMMA - Dopo una breve cerimonia iniziale fissata alle 8.30 alla sede centrale di via S. Giacomo, gli studenti e le studentesse di 25 classi saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti nelle zone di Borgo Roma, Tomba e Tombetta. Dalle 11, invece, sarà la volta delle altre 9 classi della succursale di via Carlo Alberto, che lavoreranno per la pulizia del quartiere Golosine.

«Attraversiamo una crisi climatica che ci impone di agire il prima possibile – sottolinea l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari – per un cambiamento culturale che crediamo possa avvenire solo attraverso azioni concrete e un gioco di squadra che coinvolge tutti, dalle istituzioni ai cittadini. Solo così possiamo arrivare convintamente alla costruzione di una percezione diversa di che cos’è l’ambiente e di quale uso e consumo ne possiamo fare per salvaguardarne il futuro. Sicuramente dovranno esserci delle modifiche nel nostro agire se vorremo centrare gli obiettivi e invertire la rotta degli utlimi decenni. In questo senso è fondamentale parlare e fare alleanza, come quelle messa in campo per questa giornata con il coinvolgimento dell’azienda del territorio che si occupa di rifiuti, delle scuole e dell’associazionismo, in questo caso grazie all’opera di Plastic Free Odv Onlus. La Giornata Mondiale dell’Ambiente si approccia solamente facendo rete, soprattutto con le nuove generazioni, che avranno il compito di portare avanti il cambio culturale che oggi stiamo costruendo».

La giornata è organizzata con il patrocinio del Comune di Verona, in collaborazione con l’associazione Plastic Free Odv Onlus, gruppo di Verona e l’Amia Verona S.p.A. e con il supporto di Valpolicella Benaco Banca e Unione Radiotaxi Verona, sponsor dell’iniziativa.

Amia metterà a disposizione degli alunni del liceo G. Galilei migliaia di sacchi, guanti, borracce ed altro materiale utile per la raccolta dei rifiuti. Operatori di della società provvederanno inoltre al ritiro e al successivo smistamento e smaltimento di tutto il materiale raccolto.

L’iniziativa è stata presenta dall’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari insieme a Giovanna Leardini referente Provinciale e Vice Regionale Plastic Free e la dirigente scolastica del G. Galilei Mariangela Icarelli. Presenti anche il docente del G. Galilei e referente Plastic Free Federico Semolini e il presidente dell’attuale Amia Bruno Tacchella e Roberto Bechis della NewCo Amia in house.

«II liceo ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa proposta da Plastic Free con l’importante supporto di Amia – dichiara Mariangela Icarelli –. I ragazzi di oggi saranno i decisori di domani e il tema del rispetto dell’ambiente è molto sentito dalle giovani generazioni. Gli studenti si muoveranno in una giornata corale che avrà inizio dalla sede centrale del Galileo Galilei per espandersi nei quartieri limitrofi alla scuola, dove sarà effettuata un’attività di raccolta della plastica. Dietro a questo gesto c’è tutto un lavoro di ricerca che lo ha preceduto, nell’intento di far riflettere i ragazzi e le ragazze prima di agire».

«Quale occasione migliore per entrare in relazione con i giovani ed accrescere la loro attenzione sui temi dell’ambiente – evidenzia Giovanna Leardini –. Plastic Free nasce proprio con questo compito, coinvolgere e informare più persone possibili, con una particolare cura rivolta alle giovani generazioni. In questo caso ne avremo 850 di ragazzi e ragazze impegnati in una bella sfida in favore della pulizia della nostra città».

«La giornata di lunedì 5 giugno si porrà come evento culminante e conclusivo di una settimana per l’ambiente – spiega Federico Semolini – denominata appunto "Settimana del Riciclo e del Riuso – Svuotiamo i cassetti", iniziata lunedì 29 maggio, durante la quale, dopo degli interventi di sensibilizzazione sul tema delle terre rare, è stata organizzata anche una raccolta a scuola di vecchi dispositivi elettronici come pc, tablet, smartphone, notebook e cellulari».

«Ogni anno Amia raccoglie migliaia di tonnellate di plastica, un dato che per fortuna di recente è leggermente diminuito, segno forse di una maggiore sensibilità e attenzione da parte delle collettività su questi temi – dichiara Bruno Tacchella – Un’ulteriore tappa verso un percorso di sensibilizzazione che la nostra società ha intrapreso da anni e che sta dando risultati positivi, sia in termini di risposta da parte delle associazioni del territorio, sia per la buona riuscita di partnership e collaborazioni tra le Istituzioni ed i volontari. L’abbandono indiscriminato di plastica e rifiuti ha purtroppo conseguenze negative sulla nostra salute, sul nostro ambiente e sul nostro ecosistema».

«Per l'azienda sarà un momento simbolico – dichiara Roberto Bechis – visto che all’iniziativa di lunedì 5 giugno parteciperanno i due CdA della società. Questo perché sta procedendo l’operazione per cui Amia Vr che rappresento a fine mese andrà ad acquisire Amia Verona».