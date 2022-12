Quasi 5 quintali di vecchi alberi di Natale sono stati raccolti da Garden Floridea e smaltiti da Amia

Il Natale è green con Ri-Albero. L’iniziativa realizzata da Garden Floridea, in collaborazione con Amia, in meno di un mese ha permesso di raccogliere 5 quintali di vecchi alberi, che le famiglie hanno potuto sostituire con nuovi abeti sintetici certificati. Ben 500 chili di materiali, soprattutto plastica, che verranno correttamente riciclati. Le feste si trasformano così in una occasione di sostenibilità e risparmio energetico, ma anche di sicurezza domestica.

Il progetto, che risponde ad una reale necessità dei cittadini, ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali: in quattro edizioni sono stati ben 26 i quintali di plastica riciclati.

«Con Ri-Albero contribuiamo alla tutela ambientale e a una maggiore sicurezza domestica – sottolinea Maurizio Piacenza, titolare di Garden Floridea –. I cittadini hanno consegnato quasi 5 quintali di alberi sintetici, che si sommano ai circa 21 quintali raccolti nelle edizioni precedenti del progetto. E grazie ad Amia la plastica è già stata avviata al processo di riciclo. Quanti hanno partecipato all’iniziativa hanno ricevuto un buono da 20 euro per l’acquisto di addobbi e abeti certificati, sicuri per le case. Tra questi anche le catene di luci LED che garantiscono un risparmio energetico fino al 90% rispetto alle vecchie luci. Siamo soddisfatti perché in molti hanno approfittato di questa occasione».

Amia ha provveduto anche quest'anno ad allestire, in un’apposita area di Garden Floridea, un contenitore adeguato a raccogliere gli alberi di Natale sintetici. Lasciarli al vivaio piuttosto che nei cassonetti a bordo strada, ha assicurato un corretto riciclo dei materiali, in particolare la plastica.

«Ri-Albero è un'iniziativa che gode del nostro sostegno già da diversi anni, finalizzata a un corretto smaltimento dei rifiuti. Favorisce inoltre il riciclo e sostiene la tutela dell’ambiente e la sostenibilità - ha commentato il presidente Bruno Tacchella -. Grazie a questo progetto si ottimizza la raccolta degli alberi che tante volte nel periodo pre e post natalizio vengono in maniera indiscriminata abbandonati vicino ai cassonetti o in mezzo alle strade cittadine».