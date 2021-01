Laurearsi dopo i 40: consigli su come scegliere la facoltà che fa per te

Molte sono le persone che una volta superati i 40 anni desiderano iscriversi ad una facoltà. Vogliono seguire il percorso universitario per vari motivi come migliorare la propria posizione lavorativa, oppure ampliare il proprio bagaglio culturale.

Non è mai troppo tardi per iscriversi all’università e oggi sono disponibili numerosi corsi che permettono di combinare studio e lavoro.

Scelta del corso e dell'università

Il primo step, il più importante è la scelta del corso e dell'università. Consigliabile sicuramente seguire un percorso di studi “corto”, con la formula triennale infatti puoi ottenere un titolo di studio in tempi abbastanza brevi.

Se stiamo già lavorando ovviamente sono da evitare corsi con frequenza obbligatoria.

Ricordiamo, inoltre, che alcuni atenei presentono lezioni serali e appelli pensati per gli studenti-lavoratori o per chi ha particolari esigenze. Molte facoltà prevedono, inoltre, l'iscrizione part-time: un regime di tempo parziale che consente di concordare con l'università la durata degli studi, in base alle proprie esigenze di tempo e di impegno. Un modo che può pure ridurre i costi d’iscrizione.

Atenei telematici

Chi è più avvezzo alla tecnologia e non ha il tempo di seguire i tradizionali corsi di laurea può rivolgersi ad uno dei svariati atenei telematici.

LUniversità online, sempre più presente sul territorio, consente di seguire le lezioni da PC, smartphone e tablet, scaricare il materiale di studio da Internet e sostenere gli esami nelle sedi più vicine.



Corsi di Studio Università di Verona

L’università di Verona propone svariati corsi, permettendo di scegliere tra una laurea triennale o una magistrale.

Di seguito le aree d’interesse:

