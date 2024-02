L'inaugurazione dell'anno accademico a Verona si terrà alla presenza di padre Benanti

Sarà Padre Paolo Benanti, presidente della Commissione Algoritmi per l’informazione e unico membro italiano del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite, l’ospite dell’Inaugurazione dell’Anno accademico 2023/2024 dell’università di Verona, in programma il prossimo 22 marzo al Polo Zanotto. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il magnifico rettore Pier Francesco Nocini, intervenuto in apertura al convegno "Deontologia, etica e bioetica nella nuova era sanitaria", svoltosi all’università sabato 17 febbraio.

«Quest’anno - ha detto il rettore Nocini - avremo il piacere di ospitare per la Lectio magistralis un ospite eccellente, Padre Benanti che, oltre ad essere voce di riferimento sui temi connessi all’intelligenza artificiale e all’etica delle tecnologie a livello internazionale, è docente della Pontificia università gregoriana e consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale. Durante la cerimonia inaugurale - ha poi precisato il rettore Nocini - consegneremo anche un attestato di benemerenza alla memoria a Michela Murgia e la laurea ad honorem a Giuseppe Fiorello, altro ospite molto atteso in ateneo», ha concluso il rettore Pier Francesco Nocini.