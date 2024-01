Inflazione a Verona, nel 2023 la spesa media per le famiglie è aumentata di oltre 1100 euro

Il Codacons ha diffuso la classifica ufficiale delle città italiane dove i rincari di prezzi e tariffe hanno pesato di più nel 2023. Attraverso i dati definitivi forniti dall’Istat, l’associazione ha calcolato l’impatto dell’inflazione in termini di aggravi di spesa per le famiglie residenti nel corso dell’ultimo anno.

Milano si conferma nel 2023 la “regina dell’inflazione”, ossia la città dove l’aumento di prezzi e tariffe, a parità di consumi, ha determinato il più forte impatto sulla spesa delle famiglie, pari in media a +1.657 euro su base annua a nucleo residente a fronte di un tasso di inflazione medio del +6,1%, analizza il Codacons. Al secondo posto si piazza Varese con +1.581 euro annui, seguita da Bolzano con +1.542 euro.

Sul fronte opposto, la città dove il caro-prezzi ha pesato di meno è Potenza, con un aggravio medio di spesa nel 2023 pari a +731 euro a nucleo residente; in penultima posizione Catanzaro (+820 euro) seguita da Reggio Calabria (+840 euro).

Le città dove i prezzi sono saliti di più nel 2023 sono Genova e Brindisi, con un tasso medio del +6,9% (contro il +5,7% della media italiana), seguite da Grosseto (+6,8%), Alessandria e Benevento (entrambe al +6,6%). Fanalino di coda Potenza col +3,7% annuo.

Per quanto riguarda Verona, il 2023 ha visto un tasso di inflazione medio del 5.1%, che ha portato ad un aumento di spesa annua per le famiglie, quantificato in 1188 euro.

Di seguito la classifica ufficiale stilata dal Codacons in base all’impatto dell’inflazione in termini di aggravio di spesa annuo per una famiglia “tipo”.