Come gestire le imprese in maniera più efficace? Il sistema monistico di governo societario al centro di un convegno

Come migliorare l'amministrazione e il controllo d'impresa? Quali sistemi rispondono meglio alle attuali necessità delle aziende venete? Quali sono i dubbi rispetto alla disciplina legislativa, oggi esistente?

A queste domande, proverà a dare risposta il seminario “One-tier system – Opportunità del sistema monistico di governo societario”, organizzato dagli studi legali Lambertini e Associati e LCA, con il patrocinio di Alkemia Sgr e Pictet. Al centro dell'analisi il sistema monistico, cioè quel sistema di amministrazione e controllo delle società per azioni che non prevede più la netta distinzione tra Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale, come è nel sistema tradizionale, ma nel quale l'assemblea elegge un CdA, al cui interno viene nominato un comitato di controllo sulla gestione.

A quasi 20 anni dall'introduzione di questo sistema di gestione in Italia, sono ancora molto poche le imprese che lo utilizzano, eppure il sistema monistico può rappresentare un modello di governance efficace ed efficiente, per le imprese che lo scelgono.

«La scelta del Sistema monistico, che per altro è il sistema più diffuso non solo in Europa – spiega l'avvocato Lamberto Lambertini –, offre la possibilità di dare unitarietà alle funzioni dell'organo di governo, superando quelle difficoltà che incontra il Collegio sindacale, in particolar modo nelle società quotate. Tuttavia, quando operatori economici di grandi dimensioni scelgono questo sistema di governo, si trovano di fronte ad una scarna disciplina legislativa, che induce a qualche dubbio e interrogativo».

Proprio per provare a fare luce su incertezze e fornire soluzioni concrete, alcuni tra i massimi esperti del settore, tra cui il professor Niccolò Abriani, l'avvocato Salvatore Sanzo, l'avvocato Debora Cremasco, il professore dell'Università Statale di Milano Alberto Toffoletto e il professor Giuseppe Trimarchi, saranno coinvolti nel seminario, in programma mercoledì 6 dicembre, alle 15, nella sede dello Studio Lambertini, a Palazzo Canossa – Corso Cavour, 44 (Verona).