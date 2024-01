A Verona è in arrivo la nuova edizione di Fieragricola: focus su cambiamenti climatici e sostenibilità

Tra conferme e grandi ritorni, si avvicina la 116esima edizione di Fieragricola, rassegna internazionale dedicata all’agricoltura in programma a Veronafiere dal 31 gennaio al 3 febbraio 2024, con un format trasversale dedicato alla meccanica agricola, alla zootecnia, alle colture specializzate vigneto, frutteto, olivo, alle energie rinnovabili, alla chimica verde, servizi, multifunzionalità delle imprese agricole, tecnologie hi-tech per la crescita dell’agricoltura sostenibile, con focus verticali e oltre 120 convegni in programma nei quattro giorni di manifestazione.

Il 2024 si apre con una delle manifestazioni che per Veronafiere rappresenta la sua storia e che da sempre è proiettata nel futuro, riscuotendo notevole interesse da parte degli espositori e dei visitatori professionali. «Oggi - si legge in una nota di presentazione dell'appuntamento - l’agricoltura ha di fronte a sé sfide impegnative: incrementare la produzione, fronteggiare cambiamenti climatici sempre più repentini e violenti, garantire sicurezza alimentare e ridurre gli input, proseguire nel miglioramento del benessere animale, accompagnare il ricambio generazionale, migliorare l’autoapprovvigionamento interno, affrontare la volatilità dei mercati, incrementare il livello di digitalizzazione e robotizzazione e svolgere un ruolo attivo all’interno delle comunità rurali, così da ridurre i fenomeni dello spopolamento delle campagne. Non basta, in sintesi, produrre bene, ma diventa ineluttabile declinare al meglio la sostenibilità economica, sociale e ambientale, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, che rappresenteranno il tema chiave della 116esima edizione di Fieragricola».

Fieragricola 2024 (grazie anche al salone Fieragricola Tech, dedicato a smart irrigation, biosolutions, digitalizzazione e IoT, robotica, energie rinnovabili, agricoltura di precisione), punta ad accompagnare gli operatori professionali (agricoltori, allevatori, contoterzisti, produttori, veterinari, agronomi, agrotecnici, energy manager) in un percorso di crescita in cui le nuove tecnologie saranno parte integrante del processo produttivo. Ancora una volta, accanto alla parte espositiva di Fieragricola, che prevede un’area dinamica per mostrare i trattori e le macchine operatrici e in movimento, saranno organizzati oltre 120 convegni, workshop e approfondimenti per rispondere alle esigenze di formazione di cui un settore così dinamico come quello agricolo ha necessità.