Casartigiani Verona, appello in vista delle elezioni: «Serve un taglio del cuneo fiscale»

Quando manca circa un mese alla chiamata alle urne, la sfida è ormai entrata nel vivo delle campagne elettorali, per questo Casartigiani Verona lancia un appello affinché non solo i partiti concentrino i loro sforzi per dare sicurezza a imprese e famiglie, ma perché il futuro esecutivo metta in campo quelle riforme, ritenute non più rimandabili, per rendere l'Italia più solida, competitiva e credibile a livello internazionale.

«L’Italia è colpita da un’inflazione senza precedenti, che anche nel mese di luglio ha pesato fortemente sul carrello della spesa degli italiani - spiega Luca Luppi, presidente di Casartigiani Verona -. È il momento di intervenire con misure concrete e immediate per tagliare i costi su imprese e famiglie, solo così potremo far girare l’economia».

L’inflazione è una stangata per i cittadini italiani, per questo Casartigiani Verona avanza ancora la proposta, fino ad ora inascoltata, di un taglio netto del cuneo fiscale in modo da aumentare il potere di acquisto degli Italiani.

«Queste sono richieste di buon senso che Casartigiani ha sempre sostenuto con forza - ricorda Luppi - e adesso che sta per succedersi il nuovo esecutivo speriamo che queste battaglie non cadano nel vuoto».

Secondo l'associazione di categoria, tutti questi propositi però potranno realizzarsi solo snellendo la burocrazia e investendo sulla digitalizzazione di imprese e Pubblica Amministrazione. «Serve una vera e propria rivoluzione fiscale che permetta alle imprese, in particolare alle Pmi, non solo di sopravvivere, ma anche di crescere - sottolinea Luppi -. In Italia soffriamo da anni la moria di tante, troppe, partite Iva, tantissime attività artigiane storiche chiudono perché non ci sono giovani che vogliano ereditare il mestiere, adesso ci si mettono pure i rincari di materie prime ed energia e fare impresa sta diventando ormai una vera e propria sfida».

«È finito il tempo dei proclami e delle promesse, l’economia reale ha bisogno di imprese che funzionino e persone che siano messe nelle condizioni di poter lavorare, incentivando il ricambio generazionale e potenziando i sistemi di welfare aziendale - sottolinea Luppi -. Vorremo infine uno Stato capace di sostenere imprese e lavoratori, investendo anche in formazione e sicurezza, questa è la chiave per vincere la competizione internazionale e superare la difficile congiuntura economica che stiamo attraversando», conclude il Presidente di Casartigiani Verona.