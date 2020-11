Il Bonus Covid anche ai medici specializzandi (ma non quelli dal primo al terzo anno)

«Era giusto, e l’abbiamo fatto con legge regionale, riconoscere a tutti coloro che sono stati e sono in prima fila negli ospedali a lottare contro il coronavirus, nessuno escluso, il bonus economico integrativo che avevamo già assegnato ai lavoratori del sistema sanitario pubblico. È stata una scelta di equità. Ringrazio il Consiglio regionale per il voto favorevole unanime». Con queste parole, l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, esprime in una nota della Regione Veneto, la sua soddisfazione per l’approvazione della legge regionale con la quale viene riconosciuto anche ai professori universitari, ai ricercatori e agli specializzandi del quarto e quinto anno (gli ultimi due), il riconoscimento economico per i sanitari impegnati nel fronteggiare l'emergenza Covid.

«Questo aspetto – dice l'Ass. Manuela Lanzarin – non era affrontato a livello normativo e ora il Veneto ha risolto la questione con una scelta che, come per i lavoratori del sistema sanitario pubblico, significa prima di tutto gratitudine». Alla luce dell'approvazione della legge regionale, viene dunque da farsi due semplici domande: la prima, i medici specializzandi dal primo al terzo anno non sono da considerarsi «in prima fila negli ospedali a lottare contro il coronavirus»? In secondo luogo, i medici specializzandi dal primo al terzo anno non sono degni di «gratitudine»? A nostro parere, in entrambi i casi, la risposta non può che essere negativa.