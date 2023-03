Basta un clic sul sito della polizia locale per ottenere un ingresso urgente nella Ztl di Verona

Da oggi chi ha necessità di entrare nella Ztl di Verona per motivi di urgenza può comunicare il passaggio sulla nuova piattaforma della polizia locale, attivata per facilitare i cittadini senza permesso che si trovano a gestire un’emergenza e che agevola anche gli uffici competenti nell’inserimento dei dati necessari per evitare l’invio delle contravvenzioni.

COME FUNZIONA - La nuova piattaforma informatica si chiama Portale Accessi Straordinari alla Zona a Traffico Limitato (ZTL), è gestita direttamente dalla polizia locale e permette di comunicare, prima del transito o entro 72 ore dal passaggio in ZTL, le targhe dei veicoli interessati all’accesso temporaneo per particolari situazioni di urgenza od emergenza. Il portale consente di ottenere, per i casi previsti, l'autorizzazione al transito in ZTL per un periodo massimo di 3 giorni.

PER QUALI SITUAZIONI È PREVISTA LA DEROGA - Le circostanze straordinarie per le quali è possibile ottenere “nulla osta” riguardano ad esempio: la necessità di transitare con veicolo sostitutivo a quello autorizzato, l’urgenza di prelevare al di fuori degli orari consentiti, un alunno che abbia manifestato un malore, l’esigenza di portare soccorso a persone in pericolo di vita, il bisogno di effettuare interventi d’emergenza per evitare gravi pericoli a cose o persone, l’urgenza da parte di manutentori privi di permesso di accedere alla ZTL per effettuare interventi tecnici d’emergenza o per motivi istituzionali o di pubblica necessità.

Il Portale Accessi Straordinari alla ZTL, a cui si accede direttamente dal sito della polizia locale, permette inoltre di comunicare il transito occasionale in ZTL di veicoli al servizio di titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (C.U.D.E.) e il passaggio casuale di veicoli in servizio TAXI – NCC provenienti da fuori Comune. La comunicazione utile ad evitare l’emissione di verbali di violazione, può avvenire anche prima del transito e fino a 72 ore dopo il passaggio sotto i varchi di controllo della ZTL.

Per connettersi al portale e richiedere il permesso è sufficiente collegarsi al link https://accessiztl.comune.verona.it ed accedere mediante SPID, CIE o procedura di autenticazione forte (Captcha). Una volta completata la procedura guidata, di semplice compilazione, il sistema informatizzato trasmetterà, all'indirizzo e-mail indicato dal dichiarante, una risposta automatica di avvenuta ricezione dell'istanza. La domanda verrà successivamente valutata e verificata dalla polizia locale e, ricorrendone i presupposti di legge, verrà accolta ed il transito in ZTL verrà legittimato evitando la verbalizzazione.

Il richiedente in ogni caso riceverà una risposta e-mail, anche se non fosse possibile accogliere la domanda per carenza dei presupposti previsti; in tal caso seguiranno le contestazioni per le eventuali violazioni commesse.

Il Comune di Verona invita tutti coloro che abbiano titolo ad ottenere un'autorizzazione straordinaria al transito in ZTL in virtù delle disposizioni vigenti (Ordinanze Dirigenziali n.876/2013 e n.1365/2014) ad utilizzare il Portale Accessi Straordinari alla ZTL.

Grazie alla nuova piattaforma informatica, la comunicazione dei transiti straordinari dovrebbe diventare facile, veloce ed efficace, contribuendo così a semplificare l’azione amministrativa e ridurre la burocrazia, rendendo più semplice regolarizzare la circolazione in ZTL da parte di chi ne abbia effettivamente diritto o necessità.

Le autorizzazioni temporanee con durata superiore a 3 giorni, restano invece sempre di competenza dello Sportello Permessi e Abbonamenti di AMT3 SpA. Per maggiori informazioni, consultare il sito della polizia locale sulla ZTL o quello di di AMT3 SpA.