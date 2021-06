Coronavirus: un morto nel Veronese, calo dei ricoveri e degli attuali positivi in tutto il Veneto

Nel bollettino delle ore 8 di oggi, domenica 20 giugno, curato da Azienda Zero, sono indicati 26 casi in più, rispetto alle ore 8 di ieri, di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 in tutta la Regione Veneto. Di questi, 5 sono quelli attribuiti alla singola provincia scaligera.

Report Regione Veneto ore 8 domenica 20 giugno 2021

Il dato delle persone attualmente positive al virus a livello regionale è così calato a quota 5.212 rispetto alle 5.285 di 24 ore fa, così come per la singola provincia di Verona si è passati dai 485 attuali positivi di ieri agli odierni 399. Un nuovo decesso si è verificato in Veneto nelle ultime 24 ore ed è stato registrato nella provincia di Verona, portando così il triste computo complessivo dei morti da inizio pandemia a quota 11.603 sul piano regionale e a 2.620 nella provincia scaligera.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, prosegue il lieve e progressivo miglioramento: sono oggi 88 i pazienti Covid tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 ricoverati in area non critica, esattamente come 24 ore fa. A questi si aggiungono poi altre 20 persone curate in terapia intensiva, vale a dire 2 pazienti in meno rispetto a sabato mattina. Negli ospedali veronesi la situazione resta più o meno stabile con 24 pazienti Covid tuttora positivi ricoverati in area non critica (dato immutato), mentre calano a 5 i pazienti in terapia intensiva (erano 6 sabato mattina).

